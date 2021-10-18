Стефанчук рассказал, когда Рада вернется к законопроекту об отмене летнего времени

Стефанчук рассказал, когда Рада вернется к законопроекту об отмене летнего времени

Дискуссия об установлении в Украине единого времени должна быть поднята после того, как в стране переведут стрелки часов на зимнее время.

Верховная Рада Украины вернется к рассмотрению во втором чтении до законопроекту об отмене летнего времени зимой.

Об этом заявил на брифинге 18 октября председатель парламента Руслан Стефанчук. Он же и автор законопроекта №4201.

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По его словам, дискуссия об установлении в Украине единого времени должна быть поднята после того, как в стране переведут стрелки часов на зимнее время — 31 октября.

"Случилось то, что мы перешли на летнее время, и голосовать его в период летнего времени, мне кажется, нет смысла, потому что идеология, которая закладывалась в этот законопроект — это сохранить естественное для Украины время 2, а это зимнее время. Поэтому, я думаю, что после того, как Украина перейдет на зимнее время, эта дискуссия должна быть вновь поднята ", — сказал он.

Он отметил, что это решение должно быть синхронизировано вместе с Европейским союзом, где также выступают за отмену перехода на летнее время. Однако, по словам Стефанчук, основным фактором в пользу принятия этого законопроекта являются биологические ритмы украинский.

"Все мы можем чувствовать, как изменение временных рамок никакой логично доказанной экономии, кроме нарушения биоритмов и здоровья граждан, не принесли", — сказал Стефанчук.

Напомним, в парламенте уже неоднократно пытались отменить перевод часов на летнее и зимнее время. Последняя попытка была весной этого года. В частности, 3 марта Верховная Рада приняла законопроект "Об исчислении времени в Украине" (№4201) в первом чтении. Этот законопроект предусматривает:

установить и закрепить на территории Украины единственное киевское время;

отказаться от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов.

Однако тогда Верховная Рада не смогла принять проект закона во втором чтении и отправила на доработку.

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