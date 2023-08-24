Стефанчук сделал прогноз о вступлении Украины в НАТО

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук встретился с делегацией объединения парламентариев государств-членов Европейского Союза United for Ukraine. Стороны обсудили дальнейшую поддержку обороноспособности Украины, продление санкций против государства-агрессора, имплементацию Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского, а также путь Украины в Евросоюз и НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

"Несколько стран присоединились к самолетной коалиции. Украина получит истребители F-16, что существенно изменит наши позиции на поле боя", — отметил Руслан Стефанчук и добавил, что в аспекте потребностей Украины и поддержки нашей обороноспособности важны как количество, так и скорость поставки оружия.

Руслан Стефанчук встретился с делегацией объединения парламентариев государств-членов Европейского Союза / Фото: Верховная Рада Украины

Кроме того, глава Верховной Рады Украины акцентировал внимание на важности продолжения внедрения санкций против Российской Федерации: "Это действенный механизм, если санкции действительно не предусматривают обход, возможности злоупотребления, если действительно оказывают экономическое давление против агрессора".

Кроме того, Стефанчук отметил важность поддержки украинской Формулы мира, которая предусматривает десять пунктов, базирующихся на нормах международного права

"Формула мира Президента Украины Владимира Зеленского для Украины уже давно не теорема, а аксиома. Это то, как мы видим возобновление справедливого и устойчивого мира для Украины", — отметил Руслан Стефанчук.

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По его словам, в вопросе имплементации Формулы мира Парламент Украины взял на себя патронат пятого пункта, связанный с вопросами возобновления требований устава ООН и территориальной целостности Украины.

В то же время спикер Парламента Украины поблагодарил европейских коллег за поддержку Украины на пути в Европейский Союз и НАТО.

"Надеемся, что в Вашингтоне нам удастся собрать все усилия, чтобы Украина прошла этот тернистый путь и получила конечный ответ относительно наших стремлений быть частью Организации Североатлантического договора", — подчеркнул Стефанчук.

"Должны отдавать себе отчет, что эта борьба уже переросла не просто в борьбу за ценности и принципы, но и за то, какую модель будет исповедовать мир ближайших 100 лет. Понятно, что это будет модель страны, которая победит в этой войне", — подчеркнул глава Верховной Рады Украины.

Напомним, по состоянию на 20 августа, украинскую Формулу мира поддержали уже 63 страны мира. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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