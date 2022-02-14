Стефанчук сообщил, кого пригласили на закрытое совещание в СНБО, и назвал основное задание заседания

Совещание состоится в 16.00 в помещении СНБО.
Закрытое совещание с участием руководства Верховной Рады, представителей депутатских фракций и групп и глав профильных парламентских комитетов под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова состоится 14 февраля в 16:00.
Об этом глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сказал во время брифинга, передает УНИАН.
"Совещание проходит в помещении Совета национальной безопасности и обороны... Оно будет проходить в соответствующем помещении, которое имеет соответствующие обеспечения относительно требований распространения информации, составляющей государственную тайну", — сказал он.
Стефанчук уточнил, что на совещании, кроме него, будут присутствовать его заместители. Кроме того, там будет по одному представителю каждой фракции и группы парламента.
"Также будут присутствовать, насколько я знаю, приглашены три главы комитетов, которые напрямую связаны с вопросами обороны и международной политики", — отметил глава ВРУ.
Кроме этого, по его словам, в совещании также примет участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, представители силового и экономического блоков, Вооруженных сил Украины и украинской разведки.
"Там мы будем обсуждать те вопросы, которые связаны с текущей ситуацией безопасности... Основное задание, которое мы выносим оттуда, — чтобы мы скоординировали свои усилия, и все органы государственной власти могли понимать, какие государственнические решения им нужно принимать для того, чтобы обеспечить суверенитет, территориальную целостность и независимость нашего государства", — подытожил Стефанчук.
Следует отметить, что СБУ опубликовала заявление на фоне мощной волны гибридной войны, которая оказывает беспрецедентное влияние на отечественное информационное пространство, и призвала украинцев сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
В свою очередь, глава МВД Денис Монастырский на фоне роста напряженности вокруг Украины из-за агрессии РФ обратился к согражданам, отметив прочность нашего государства. Он призвал украинцев сохранять спокойствие и не паниковать.
Кроме того Денис Монастырский заверил, что в МВД не допустят никаких сепаратистских проявлений.
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