Стефанчук созывает внеочередное заседание: что рассмотрят нардепы

Соответствующее распоряжение подписал 15 декабря председатель ВР.
Верховная Рада в четверг, 16 декабря, собирается на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть законопроект по погашению задолженности и выплате текущей заработной платы шахтерам.
Об этом идет речь на сайте парламента.
Отмечается, что внеочередное пленарное заседание ВР состоится сразу после завершения очередного пленарного заседания Верховной Рады Украины. Спикер украинского парламента созывает внеочередное заседание по просьбе 156 народных депутатов Украины.
Так, в повестке дня – рассмотрение законопроекта № 5891-1, которым предусматривается внесение изменений в бюджет Украины на 2021-й. Речь идет о выделении до конца года 2,4 млрд. грн. для стабилизации работы государственных угледобывающих предприятий.
Как сообщалось ранее, в эфире " Завтрака с 1+1 " 14 декабря сообщило, что Министерство энергетики перечислит более 700 миллионов гривен на зарплаты шахтерам, заявили в ведомстве.
Напомним, в начале декабря во Львовской области на шахте "Червоноградская" на поверхность отказывались подниматься 39 горняков, а все из-за долгов по зарплате еще с сентября. К подземным протестующим присоединились рабочие еще пяти шахт, они митинговали на поверхности.