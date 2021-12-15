Стефанчук созывает внеочередное заседание: что рассмотрят нардепы

Соответствующее распоряжение подписал 15 декабря председатель ВР.

Верховная Рада в четверг, 16 декабря, собирается на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть законопроект по погашению задолженности и выплате текущей заработной платы шахтерам.

Об этом идет речь на сайте парламента.

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Отмечается, что внеочередное пленарное заседание ВР состоится сразу после завершения очередного пленарного заседания Верховной Рады Украины. Спикер украинского парламента созывает внеочередное заседание по просьбе 156 народных депутатов Украины.

Так, в повестке дня – рассмотрение законопроекта № 5891-1, которым предусматривается внесение изменений в бюджет Украины на 2021-й. Речь идет о выделении до конца года 2,4 млрд. грн. для стабилизации работы государственных угледобывающих предприятий.

Верховная Рада Украины

Как сообщалось ранее, в эфире " Завтрака с 1+1 " 14 декабря сообщило, что Министерство энергетики перечислит более 700 миллионов гривен на зарплаты шахтерам, заявили в ведомстве.

Напомним, в начале декабря во Львовской области на шахте "Червоноградская" на поверхность отказывались подниматься 39 горняков, а все из-за долгов по зарплате еще с сентября. К подземным протестующим присоединились рабочие еще пяти шахт, они митинговали на поверхности.