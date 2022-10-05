Стефанишина назвала минимальные условия для начала разговора с Россией

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что минимальными предпосылками для диалога с Россией должна быть деоккупация Украины и выплата репараций нашему государству и всем другим странам, пострадавшим от этой войны.

Вицепремьер отметила, что минимумальные предпосылки для диалога с РФ о безопасности предусматривают деоккупацию территории Украины по крайней мере до границ 23 февраля и выплата репараций со стороны России не только Украине, но и всем странам, пострадавшим физически и финансово от этой войны.

Об этом Стефанишина на Варшавском форуме безопасности, пишет Укринформ.

"Гражданам России нужно знать, что будет физическая цена за одностороннее решение лидера. Это ключевое, чтобы каждая российская мать, каждый российский солдат, гражданин знали, что они, их дети и внуки будут платить за преступления, совершенные на этой земле, и будет правосудие для российской федерации и кремля. Это минимальный набор условий для всего мира — я не говорю только об Украине или России — возвращение за стол и поиск диалога с РФ", — подчеркнула Стефанишина.

Вице-премьер-министр убеждена, что такой диалог может основываться на членстве Украины в Евросоюзе и его усилении, а также на получении членства в НАТО.

Напомним, ранее стало известно, что президенту России Владимиру Путину уже начали искать замену, ведь Украина отказалась категорически от переговоров с нынешним главой Кремля. От замены российского диктатора, которая станет фактически посредником, будет зависеть, сколь удачно могут состояться переговоры с украинской стороной.

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