Стефанишина объяснила тонкости принятия законопроекта о ликвидации МСЭК

К лету 2026 года система уже должна заработать по новым правилам.

Отмена медико-социальных экспертных комиссий, ничем не заменив, была невозможна.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает "Эспрессо".

"Вся эта система, она будто бы переехала из бывших МСЭК, которые касающиеся и, собственно, так сказать, подставила плечо для этой реформы, поскольку просто отменить МСЭК и никуда не передать функции было невозможно", — отметила Стефанишина.

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По словам чиновника, она лично подала 119 поправок к этому законопроекту, поскольку в первом чтении проект имел как положительные, так и проблемные аспекты.

Чиновница также отметила, что одним из ключевых преимуществ является прозрачность процессов, полная цифровизация системы, а также данные о пациенте будут конфиденциальными. Кроме того, предусмотрено, что эксперты должны декларировать свои доходы, а бывшие члены комиссий МСЭК больше не смогут участвовать в новой структуре.

В течение шести месяцев Кабинет министров должен разработать новый документ, распределяющий эти функции между соответствующими секторами.

"Кроме того, я считаю, что в Украине вообще не должно быть групп инвалидности. Мы сегодня должны говорить о конкретном человеке, у которого есть определенные медицинские ограничения. Это говорит врач, здесь он ставит точку", — подытожила чиновник.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий от 2025 года.

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