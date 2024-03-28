Стеклянные павильоны, "золотые" яйца и iPhone 14 Pro: как "куется победа" на государственных тендерах

Что приобретают государственные предприятия за бюджетные средства. Интересные тендеры последнего времени.

Скандальных историй в Украине, связанных с государственными закупками, в последнее время достаточно. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия даже обратился к чиновникам, отвечающим за тендерные закупки, в частности, к представителям местного самоуправления, с просьбой урегулировать вопрос с неоправданным расходованием бюджетных средств.

Давид Арахамия напомнил, что в стране продолжаются тяжелые военные действия, на фронте постоянно не хватает разного рода вещей, деньги на приобретение которых "собирают всей страной". В это время некоторые представители местных властей "обнаглели крайне".

Тем временем украинцы удивляются: десятки миллионов гривен чиновники разных уровней направляют сугубо на нужды мирной жизни.

ТСН.ua собрал ряд скандальных госзакупок в Украине во время войны за последний период.

"Зубы дракона" в Запорожье

В Запорожской области власти прибегли к нестандартным методам, чтобы обеспечить конфиденциальность процесса закупки. Недавно на площадке ProZorro была обнаружена скрытая закупка материалов на строительство взводно-опорного пункта на сумму 117 млн гривен. Интересно, что информация о лоте и его ожидаемой стоимости отсутствует на странице тендера. Управление капитального строительства Запорожской областной государственной администрации выделило этой закупке надпись: "Временно замаскировано, чтобы р*сня не подсматривала".

Тендер был объявлен 4 января 2024 года, однако из-за отсутствия предложений от потенциальных участников он был отменен. Также за неимением финансирования другой тендер на сумму 88,5 млн гривен, предусматривавший закупку заградительных бетонных пирамид, также был отменен. Планировалось, что весь товар должен быть предоставлен до середины марта.

8 миллионов гривен за "современные павильоны": в Киеве объявили тендер на остановки из стекла

До конца 2024 года в Киеве планируется установка стеклянных павильонов в качестве остановок общественного транспорта. Планируется потратить на изготовление и установку около 8 млн грн. Детали тендера, объявленного коммунальным предприятием "Киевпасстранс" КГГА, размещены на портале государственных электронных закупок Prozorro.

Указано, что общая сумма возможного соглашения — 839 6 428,88 грн. Их планируют потратить на 30 остановок общественного транспорта, то есть в среднем по 279 880,9 грн за павильон.

В тендерной документации можно увидеть, что павильоны будут построены в трех вариантах:

20 штук будут иметь размер 4 м на 1,6 м

5 штук — 6 м на 1,6 м

5 штук — 3,9 м на 1,6 м (высота для всех — 2,65 м)

Также указано, из чего изготовят остановки общественного транспорта: из металлических труб размером 80х6 мм, каленого стекла толщиной 4-10 мм. Внутри – деревянные скамейки.

На странице тендера уже есть один участник, который согласился выполнить заказ до 31 декабря 2024 года — это компания ООО МОНТАЖСТРОЙ77. Предложение участника — 8 371 868,22 грн: это на 20 тысяч грн меньше суммы, объявленной КГГА.

Компания с названием ООО МОНТАЖСТРОЙ77 нашлась на портале Clarity Projec: указано, что уставный капитал — 1 тысяча грн, учредитель — гражданин Великобритании Георгидас Георгиос, созданная в 2017 году, до 2023 года не участвовала в торгах.

Во Львове провели тендер на реконструкцию улицы Бандеры за 93 млн

Львовское коммунальное предприятие "Львовавтодор" провело тендер на выполнение дополнительных работ по реконструкции улицы Степана Бандеры. Информация об этом появилась в системе Prozorro.

В нем приняла участие только одна фирма — "Онур Конструкцион Интернешнл", которая согласилась выполнить работы за 92 715 401,98 гривен.

Впоследствии во Львовском городском совете сообщили, что не станут заключать договор по результатам тендера. По словам заместителя городского главы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирины Маруняк, улица Бандеры уже два года как отремонтирована.

Чиновница утверждает, что во время действия военного положения подрядчик за собственные средства и собственными силами продолжал ремонтировать улицу. В заявлении также упоминается о том, что реконструкция улицы Степана Бандеры во Львове стартовала только в сентябре 2020 года. Общая стоимость реконструкции, согласно договору подряда, заключенному между ЛКП "Львовавтодор" и "Онур Конструкцион Интернешнл", составила 209 миллионов гривен.

Медицинская мебель

Коммунальное некоммерческое предприятие "Центр первичной медицинской и консультативно-диагностической помощи Ивано-Франковского городского совета" заключило соглашение на 18,8 млн грн с киевской компанией "Протек солюшнз Украина" на поставку медицинской мебели.

В то же время стоимость разных типов мебели по сравнению с ценами производителя завышена от 40% до 90%.

"Закупка проведена с соблюдением условий Закона Украины "О публичных закупках", в пользу чего свидетельствует и отсутствие жалоб и отсутствие обоснованных требований в процессе проведения закупки", – отметили в КНП.

В то же время мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинков отругал заместителей за большие тендеры и посоветовал разбивать их на меньшие, не столь заметные для общественности суммы.

И снова о яйцах: в Буче продолжается проверка скандального тендера

Отдел образования закупил у коммунального предприятия Бучанского горсовета яйца для детсадов по высокой цене. В мэрии Бучи отреагировали и пообещали разобраться. В последний день января был заключен договор на 1 млн 050 тыс. грн с КП "Продсервис" Бучанского горсовета.

Журналист Юрий Николов нашел тендер, в котором яйца стоили 7 гривен за штуку. Речь идет о закупке яиц для 17 детских садов в Буче. Отдел образования Бучанского городского совета объявил торги по покупке 150 тысяч яиц.

В соцсетях пользователи удивляются — неужели кто-то решил повторить историю с закупкой яиц, как это делало Минобороны во времена Резникова.

Дворец детей и юношества в Киеве покупает наборы для сборки дронов: зачем и за сколько

Киевскому Дворцу детей и юношества доставят наборы для сборки дронов. За них планируют заплатить до 679 тысяч 565 грн. Это должны быть специальные очки, инструменты, комплектующие и пульты управления. Кроме этого, должны поставить 35 наборов комплектующих.

В них входят рама, состоящая из нижней и верхней части, центрирующего перекрестка, накладки центрирующего перекрестка, заднего и переднего луча, верхней крышки рамы, левой и правой фрамуги крепления камеры, вставки фрамуги, стоек и фидеров, 7 различных винтов, 2 гайки, лотки кабелей, лопасти и крышки.

В соцсетях разошлась информация об удивительном тендере Каменского городского совета в Днепропетровской области. Там почему-то решили приобрести iPhone 14 Pro за 47,5 тысяч гривен. К нему также покупают защитное стекло, чехол и зарядку – все за государственные средства.

На тендер пожаловались небезразличные пользователи.

"Цена такого смартфона на рынке ниже на 3-5 тысяч грн. Также есть определенные вопросы с какой целью покупается ценный смартфон во время военного состояния при условии, что на рынке есть более дешевые модели телефонов", — отметил пользователь Богдан Киселев.

А сумской городской совет решил отремонтировать укрытие по улице Белопольский шлях, 26. Стоимость ремонта – более 11 миллионов гривен. Наверное, кроме ремонта в укрытии будут овощерезки и барабаны.

Млиновская сельская громада, что на Ровенщине, решила провести капитальную цифровизацию. И для собственных нужд закупает 15 ноутбуков и 25 планшетов. Стоимость тендера – 638 тысяч гривен.

Коррупция в сфере военных закупок достигает огромных размеров. Основные проблемы наблюдаются в закупках продовольствия для военных, где цены в два и более раза превышают рыночные. Тендеры часто выигрывают непонятные поставщики-посредники, а отследить расход денег практически невозможно.

Несколько месяцев назад у Минобороны появился еще один странный тендер. Он связан с закупкой обложек для ведения учета военнообязанных.

Общая сумма этого тендера составила около 20 миллионов гривен. Таким образом, стоимость одной обложки будет составлять 3 тысячи гривен.

Позже в Министерстве обороны заявили, что эта информация оказалась ошибкой, а сами обложки будут стоить по 351 гривне. Однако во время аудита было обнаружено, что на рынке такие товары в среднем стоят еще меньше.

Кроме того, Министерство обороны покупает 30 кг кофе в зернах на 30 тысяч гривен.

Подобным необоснованным закупкам есть место из-за того, что местные бюджеты имеют профицит средств за счет поступлений с налогов на доходы физических лиц, уплачиваемых военными. Но, к сожалению, местные власти в большинстве своем не знают, как грамотно использовать эти средства во время войны.

Сегодня 75% налогов с заработной платы украинцев (включая военных) получают местные бюджеты, тогда как в госбюджет идет только 25%. В Киеве это соотношение составляет 60% на 40%.

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