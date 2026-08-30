Стены дрожали от взрывов: жительница села Мила рассказала, как семья пережила нападение

Разрушенный дом в селе Мила Киевской области

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Жительница села Мила Киевской области Руслана Сидоренко рассказала, как вместе с семьёй пережила российскую атаку на склад боеприпасов. Из-за постоянных мощных взрывов, от которых дрожали стены дома, семья долгое время не решалась выйти из подвала, где пряталась во время обстрела.

Об этом женщина рассказала телеканалу «Киев 24».

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По словам Сидоренко, масштабы взрывов в реальности были значительно больше, чем это видно на видео. Семья пряталась под лестницей в подвале и молилась, пытаясь переждать атаку.

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«Не думала, что мы выживем. Честно говоря, я нахожусь в стрессовой ситуации, люди по-разному реагируют, возможно, я в стрессовой ситуации собираюсь с мыслями, под действием адреналина я мыслю яснее. И в тот момент я как-то была собрана, действительно», — рассказала женщина.

Она отметила, что из-за чрезвычайно мощных взрывов семья даже не смогла подняться из подвала на второй этаж, чтобы забрать документы и деньги. Мужчина несколько раз пытался выйти, но каждый раз возвращался из-за новых взрывов.

«Мы не могли даже просто выйти из подвала, чтобы подойти к сейфу, забрать документы, деньги — всё, что было на втором этаже. Мужчина несколько раз пытался выйти, сбежать, но он успевал подняться лишь на половину лестницы, как каждые 30 секунд раздавался мощный взрыв, который просто сотрясал стены», — вспоминает Сидоренко.

Семья пыталась укрыться от пыли и дыма с помощью воды и одеял, которые заранее хранили в подвале на случай чрезвычайной ситуации.

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«Мы сидели под лестницей, где было просто адское знобье. Мы смачивали — у нас там заранее были приготовлены канистры с водой, они там, наверное, уже полгода стояли на всякий случай — одеяла, ткани, всё, и накрывались ими, мы через них дышали, потому что была сильная пыль и дым», — рассказала женщина.

Впоследствии интенсивность взрывов несколько уменьшилась, однако находиться в доме по-прежнему было опасно. По словам Сидоренко, в помещении начал скапливаться угарный газ, из-за чего семье стало трудно дышать.

«И муж говорит, что это уже угарный газ, я сама почувствовала, что он начинает опускаться, и мы уже не можем дышать», — сказала жительница села Мила.

Тогда семья решила покинуть дом, несмотря на опасность. Детей взяли на руки и, по словам женщины, побежали через обломки и угольки, падавшие с обгоревшего потолка.

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Руслана отметила, что семья фактически оказалась перед выбором между опасностью остаться в задымленном подвале и риском выйти на улицу во время атаки.

«Нам пришлось бы либо задохнуться там, либо погибнуть где-то на улице. Уже нет никакой разницы, поэтому мы рискнули и, слава Богу, чудом выжили», — сказала жительница села Мила.

Напомним, ранее Руслана Сидоренко опубликовала в Instagram видео, на котором её семья прячется от взрывов в подвале дома, а затем эвакуируется из села на автомобиле с разбитым лобовым стеклом.

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