Стены обшарпанные и вот-вот рухнут: в Кропивницком вдове бойца АТО вручили квартиру, непригодную для проживания

Женщина не знает, что делать с полученной квартирой, поскольку денег на ее ремонт нет.

В Кропивницком вдова военного получила однокомнатную квартиру. Впрочем, она оказалась непригодной для жизни из-за полуразрушенного состояние.

Об этом рассказывает "Суспільне".

Вдова военнослужащего Татьяна Запорожченко получила от городского совета Кропивницкого однокомнатную квартиру с выбитыми окнами, дверями и полу разрушенными стенами.

Женщина — сирота и сама воспитывает семилетнюю дочь. С мужем Татьяна познакомилась в 2014 году. В том же году родилась дочь, а муж пошел служить пограничником в зону проведения АТО, где пробыл больше года. С войны он вернулся с инвалидностью, после этого дважды оперировался в Киеве.

В 2015 году семья стала в очередь на получение жилья. Через два года, а именно 15 июля 2017 года Татьянин муж погиб, спасая тонувшего ребенка.

"Он поехал с кумом, сказал, что быстро вернется. В 17:00 позвонили из полиции — сообщили, что он утонул, спасая девочку. Выбросил ее на матрас, а сам ушел под воду", — рассказывает Татьяна.

Сейчас Татьяна с дочкой живут в съемной квартире, которую снимают с подругой Татьяны. За жилье платят по 3,5 тысячи гривен ежемесячно.

"Дочь часто болеет, не могу устроиться на работу, потому оставить ее ни с кем, я сирота. Получаем семь тысяч гривен пенсии мужа, половину отдаю за аренду", — говорит женщина.

В августе этого года женщина узнала, что к ней дошла очередь на квартиру — ей дают однокомнатную на 8 этаже в многоэтажке на "101-м микрорайоне". В горсовете сказали, чтобы пришла посмотрела, подойдет, но добавили, если эта квартира не подойдет, то новую ждать можно и четыре, и пять лет.

"Стена шатается, завалиться может в любой момент. И другая стена шатается. Если ставить новые двери, то эта конструкция рухнет", — говорит Татьяна.

По словам начальника городского отдела учета жилья Валерия Пилькина, другое жилье семье предложить не могут, потому что его нет. На другое жилье, сказал, женщина могла ждать и десять лет.

"Она может проживать в другом месте, делать ремонт. Получая жилье, человек берет на себя ответственность берет на себя обязательства привести ее в надлежащий вид", — сказал Пилькин.

Всего в 2021-м городской совет для выдачи две бесплатные квартиры, добавил он, а в очереди на квартиры люди стоят с 80 года — всего в городе более 3100 людей.

В горсовете Танину квартиру оценили в 500 тысяч гривен, риелторы — в 400 тысяч и назвали непригодной для жизни. Чтобы привести ее в более-менее приличный вид, Татьяне понадобится несколько тысяч долларов.

Татьяна Запорожченко сказала, что будет просить помощи у общественных организаций, которые занимаются делами участников Антитеррористической операции и членов их семей.

Напомним, что украинский каратистка Анжелика Терлюга рассказала о квартиру, подаренную ей властью Одессы за успешное выступление в столице Японии.

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