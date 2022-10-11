Стерненко и Притула озвучили сумму, которую украинцы собрали "на месть" РФ: "Правильно трансформировали свою ярость"

Завершен сбор средств на дроны-камикадзе для ВСУ, который организовали волонтеры Сергей Стерненко и Сергей Притула.

спустя сутки после объявления волонтерами Сергеем Притулой и Сергеем Стерненко сбора средств "На месть" РФ за ракетные обстрелы стали известны его результаты. Украинцы превзошли сами себя, собрав 352 миллиона гривен.

Об этом сообщили в Сети Сергей Стерненко и Сергей Притула.

Волонтеры признались, что ожидали собрать 100 млн гривен на 50 дронов-камикадзе и 3 станции к ним, но ожидания превзошли их ожидания.

"За эти сутки мы с вами вместе на мой банк и счета Сергея Притулы собрали 352 миллиона гривен. Из этих средств мы покупаем 50 дронов-камикадзе RAM II с наземными станциями на сумму 100 миллионов гривен. Но поскольку мы собрали в разы больше, чем планировали, то остается еще 252 миллиона. И они также пойдут на уничтожение российских оккупантов", — сообщил Стерненко в своем телеграме.

Он добавил, что позже будут опубликованы детали расходов, но пообещал, что "хлопков" будет много и поблагодарил украинцев за помощь ВСУ.

"Будет много дохлых оккупантов благодаря тому, что украинцы умеют правильно трансформировать свою ярость в конструктивное русло", — сказал Сергей Притула.

Напомним, что вчера, 10 октября, пока оккупанты устроили массированную атаку по территории Украины, волонтеры Сергей Притула и Сергей Стерненко организовали сбор средств на дроны-камикадзе для ВСУ "для мести" РФ за ракетные обстрелы. Через несколько часов украинцы собрали более 150 млн грн. Сегодня в 12:00 сбор средств был завершен.

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