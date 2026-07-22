Стерненко обвинил Генштаб в сокрытии потерь военных и рассказал о кровавой схеме

Шеврон ВСУ

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Бывший советник экс-министра обороны Сергей Стерненко обвинил Генеральный штаб в сокрытии реальных потерь украинской армии.

Об этом он рассказал во время прямой видеотрансляции.

Стерненко обвинил в сокрытии потерь украинской армии

По его информации, когда военный возвращается из СЗЧ, его отправляют в батальон резерва, а оттуда — в скандально известный штурмовой полк «Скала», там гибнет или пропадает без вести, но по документам человек остается дезертиром.

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«Значит, человек был в СЗЧ, приходил в БРЭЗ (батальон резерва — ред.), его из БРЭЗа отправляли только в „Скалу“, в 425-й полк. Он погибал или исчезал без вести, но дальше оставался в статусе СЗЧ. Были даже подделки документов из-за этого. Были случаи, когда человека одновременно уже подавали как пропавшего без вести, а он дальше оставался со статусом СЗЧ», — рассказал он.

По его мнению, это сокрытие реальных масштабов потерь украинской армии. Во-вторых, семья погибшего Героя юридически не может подать на выплаты от государства.

«Во-первых, это сокрытие потерь. Во-вторых, это удар по родным этих людей, потому что они не могут рассчитывать на выплату денежной помощи, потому что их родной человек находится в розыске как СЗЧ, а он мог быть в бою за Украину», — добавил Стерненко.

Он отметил, что даже после обмена тел павших воинов их невозможно похоронить.

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«Ибо невозможно идентифицировать, потому что нет процедуры идентификацию, если человек дальше числится как СЗЧ… Но это схема, которую покрывал Генеральный Штаб, может, он ее и создал, я не знаю», — предположил он.

Минобороны обращалось за комментарием к Генштабу — Стерненко

Стерненко подчеркнул, что Министерство обороны обращалось в Генеральный штаб с просьбой предоставить дополнительные списки о потерях военных, однако там, по его словам, отказывали.

«Ибо есть списки десятков людей, потери которых скрывались таким образом. И Генеральный штаб посылал на три буквы Министерство, ничего не отвечал или говорил, что не даст эту информацию», — заметил он.

Также Стерненко предполагает, что у «Скалы» есть еще одна схема, прикрывающая реальные потери украинской армии.

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«Была еще одна схема с сокрытием потерь. Та же „Скала“ имела очень много приданых подразделений, ее бригады придавали. И эти потери просто могли не учитываться. И когда спрашивали у Генерального штаба, какие потери в приданых силах, потому что сама бригада может иметь 2-4 батальона, а у нее еще 10 приданых или 12», — подытожил бывший советник Федорова.

Пока официальной информации от Генерального штаба и полка «Скала» нет. Также неизвестно, открыто ли производство по этому поводу.

Напомним, по официальным данным Украины, по состоянию на 22 июля 2026 года потери российской армии составляют 1 433 230 солдат. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1330 военных.

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