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Стерненко показал фото с главой СБУ и пообещал месть
Волонтер Сергей Стерненко убежден, что за покушением на него стоят российские спецслужбы, он заверил, что «ничто не останется безнаказанным».
Активист и волонтер Сергей Стерненко, на которого 1 мая было совершено нападение, показал фото с главой СБУ Василием Малюком и пообещал месть.
Соответствующее фото Стерненко обнародовал в Instagram.
«Ничто не останется безнаказанным. Fiat justitia ruat caelum», — подписал фотографию волонтер.
Что известно о покушении на Стерненко
1 мая было совершено очередное нападение на Сергея Стерненко, в результате которого он получил огнестрельное ранение.
На месте происшествия СБУ задержала 45-летнюю уроженку Одесщины, которая переехала в Киев. Как выяснилось, ее дистанционно завербовали российские спецслужбы.
Женщине объявлено подозрение в государственной измене и покушении на убийство. СБУ также раскрыли, как нападавшая готовилась к этому преступлению.
2 мая суд избрал меру пресечения для подозреваемой.