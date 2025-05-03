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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Стерненко показал фото с главой СБУ и пообещал месть

Волонтер Сергей Стерненко убежден, что за покушением на него стоят российские спецслужбы, он заверил, что «ничто не останется безнаказанным».

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Сергей Стерненко и Василий Малюк

Сергей Стерненко и Василий Малюк / © Telegram / Сергей Стерненко

Активист и волонтер Сергей Стерненко, на которого 1 мая было совершено нападение, показал фото с главой СБУ Василием Малюком и пообещал месть.

Соответствующее фото Стерненко обнародовал в Instagram.

«Ничто не останется безнаказанным. Fiat justitia ruat caelum», — подписал фотографию волонтер.

Что известно о покушении на Стерненко

1 мая было совершено очередное нападение на Сергея Стерненко, в результате которого он получил огнестрельное ранение.

На месте происшествия СБУ задержала 45-летнюю уроженку Одесщины, которая переехала в Киев. Как выяснилось, ее дистанционно завербовали российские спецслужбы.

Женщине объявлено подозрение в государственной измене и покушении на убийство. СБУ также раскрыли, как нападавшая готовилась к этому преступлению.

2 мая суд избрал меру пресечения для подозреваемой.

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