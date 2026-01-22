Стерненко получил должность в Минобороны: за что он будет отвечать

Министр обороны Михаил Федоров и его новый советник Сергей Стерненко / © Михаил Федоров / Facebook

Реклама

Министр обороны Украины Михаил Федоров объявил о начале официального сотрудничества с волонтером Сергеем Стерненко. Теперь он будет занимать должность советника по вопросам повышения использования беспилотников на фронте.

Об этом министр сообщил в своем Telegram-канале.

Разговор с Президентом и новые задачи

По словам Федорова, этому назначению предшествовал разговор Стерненко с президентом Украины Владимиром Зеленским. Теперь это сотрудничество углубляется на уровне министерства для выполнения конкретных боевых задач.

Реклама

"Его опыт поможет нам реализовать общее видение повышения эффективности беспилотных подразделений", - отметил Федоров.

Шокирующая статистика: почему нужны изменения

Министр привел важную аналитику, объясняющую необходимость перемен. Как оказалось, эффективность дроновых команд распределена очень неравномерно.

«Сейчас только 50 подразделений из 400 обеспечивают около 70% всех поражений противника. Наша цель – помочь быстро вырасти другим 350 и значительно увеличить масштаб уничтожения россиян», – подчеркнул чиновник.

Над чем будет работать Стерненко

Определены несколько ключевых направлений работы нового советника:

Реклама

Базовое обеспечение. Систематизация поставок, чтобы военные получали эффективное оружие, которое работает «здесь и сейчас», а не просто числится на бумаге. Аналитика и обучение. Совершенствование процессов на основе качественных данных по фронту и фидбеку от военных. Обмен опытом. Масштабирование навыков лучших экипажей на все силы обороны.

Напомним, Федоров анонсировал создание дроново-штурмовых подразделений с новой доктриной применения беспилотников. Министр привел пример успешной и уникальной операции в Купянске и подчеркнул, что будущее будет за вновь созданными подразделениями.