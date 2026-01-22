- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 658
- Время на прочтение
- 2 мин
Стерненко получил должность в Минобороны: за что он будет отвечать
Известный волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко официально присоединился к команде Министерства обороны. Он стал советником министра обороны Михаила Федорова по вопросам повышения использования БПЛА.
Министр обороны Украины Михаил Федоров объявил о начале официального сотрудничества с волонтером Сергеем Стерненко. Теперь он будет занимать должность советника по вопросам повышения использования беспилотников на фронте.
Об этом министр сообщил в своем Telegram-канале.
Разговор с Президентом и новые задачи
По словам Федорова, этому назначению предшествовал разговор Стерненко с президентом Украины Владимиром Зеленским. Теперь это сотрудничество углубляется на уровне министерства для выполнения конкретных боевых задач.
"Его опыт поможет нам реализовать общее видение повышения эффективности беспилотных подразделений", - отметил Федоров.
Шокирующая статистика: почему нужны изменения
Министр привел важную аналитику, объясняющую необходимость перемен. Как оказалось, эффективность дроновых команд распределена очень неравномерно.
«Сейчас только 50 подразделений из 400 обеспечивают около 70% всех поражений противника. Наша цель – помочь быстро вырасти другим 350 и значительно увеличить масштаб уничтожения россиян», – подчеркнул чиновник.
Над чем будет работать Стерненко
Определены несколько ключевых направлений работы нового советника:
Базовое обеспечение. Систематизация поставок, чтобы военные получали эффективное оружие, которое работает «здесь и сейчас», а не просто числится на бумаге.
Аналитика и обучение. Совершенствование процессов на основе качественных данных по фронту и фидбеку от военных.
Обмен опытом. Масштабирование навыков лучших экипажей на все силы обороны.
Напомним, Федоров анонсировал создание дроново-штурмовых подразделений с новой доктриной применения беспилотников. Министр привел пример успешной и уникальной операции в Купянске и подчеркнул, что будущее будет за вновь созданными подразделениями.