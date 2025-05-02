Стерненко раскрыл детали покушения на его жизнь: кто заказал убийство активиста

Сергей Стерненко / © скриншот с видео

Реклама

Активист и волонтер Сергей Стерненко заявил, что во время недавнего покушения на его жизнь ему помогло наличие собственной и государственной охраны, а также бронированный автомобиль.

Об этом он рассказал в видео на Youtube и своем аккаунте X.

По словам Стерненко, после 2018 года, когда на него было совершено 3 покушения, он серьезно пересмотрел меры безопасности, осознав необходимость постоянного присутствия охраны или близких друзей. Трагические события, в частности убийство Демьяна Ганула, побудили его арендовать бронированный автомобиль.

Реклама

«Мы арендовали бронированную машину. Вчера она была на видео. Мне также была предоставлена государственная охрана. Вчера меня охраняла смешанная группа. Первый человек, который выходил на видео, это был мой охранник, за ним шел я и третий был „альфовец“. И вот „альфовец“ фактически спас мне жизнь, потому что, когда эта мразь начала стрелять, он выбил у нее из рук пистолет, повалил ее на землю, задержал, скрутил», — заявил активист.

Раненый Стерненко сел в авто и сам наложил себе турникет, после чего приказал водителю везти его в больницу. К счастью, пуля не задела сосудов и кость, нанеся лишь задев мышцу и повредив мягкие ткани.

Активист также сообщил, что нападающая осуществила по меньшей мере три выстрела. Одна из пуль попала в кофту его охранника, но не нанесла ему вреда. Бронированный автомобиль также получил повреждения — были прострелены два колеса, а еще одна пуля застряла в водительской двери.

Пуля попала в водительскую дверь авто / © Telegram / Сергей Стерненко

Стерненко отметил, что имеет достаточно средств для аренды и даже приобретения бронированного автомобиля, и планирует продолжать пользоваться ими ради собственной безопасности.

«Понимаю, многим существам хотелось бы видеть меня мертвым. Поэтому и охрана им не нравится, и авто плохое. Но лучше я буду живым „негодяем“, чем буду нравиться сторонникам ФСБ. Мертвый», — говорится в сообщении.

Волонтер убежден, что за этим стоят российские спецслужбы. По его словам, задержанная нападающая сначала призналась в сотрудничестве с россиянами, хотя на суде изменила свои показания, заявив о задании от «СБУшников». Женщина, которая арендовала квартиру в его доме, утверждала, что ей обещали пересадку почек за убийство.

По мнению активиста, российские спецслужбы планировали совершить покушение ближе к годовщине трагических событий 2 мая в Одессе, чтобы попытаться выдать это убийство за «месть».

Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)

Что известно о покушении на Стерненко

1 мая было совершено очередное нападение на Сергея Стерненко, в результате которого он получил огнестрельное ранение.

На месте происшествия СБУ задержала 45-летнюю уроженку Одесщины, которая переехала в Киев. Как выяснилось, ее дистанционно завербовали российские спецслужбы.

Женщине объявлено подозрение в государственной измене и покушении на убийство. СБУ также раскрыли, как нападающая готовилась к этому преступлению.

2 мая суд избрал меру пресечения для подозреваемой.

Дата публикации 18:06, 01.05.25 Количество просмотров 726 В Сети появилось видео нападения на Стерненко