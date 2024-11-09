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Стерненко в Сухопутных войсках напомнили о конституционном долге

Стерненко в Сухопутных войсках напомнили о конституционном долге

Мобилизация в Украине 2024. Коллаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

Мобилизация конкретных граждан осуществляется по решению ТЦК и СП.

На фоне скандала с общественным активистом и волонтером Сергеем Стерненко, объявленным в розыск ТЦК из-за неявки по повестке, в Сухопутных войсках ВСУ напомнили ему о конституционном долге.

В то же время в Сухопутных войсках отметили, что ВСУ "высоко ценят вклад и помощь украинских волонтеров в борьбе против российских оккупантов".

“В условиях противостояния с врагом, преобладающим в живой силе и технике, такая помощь жизненно необходима, особенно в обеспечении боевых подразделений дронами разных модификаций. Это касается, в частности, эффективного сотрудничества с Силами обороны волонтера и общественного деятеля Сергея Стерненко”, — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Однако в Сухопутных войсках также напомнили, что мобилизация конкретных граждан осуществляется по решению непосредственно территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые вправе вручать повестки военнообязанным для уточнения учетных данных, прохождения медицинских осмотров и мобилизации. При этом защита Отечества является конституционным долгом украинских граждан.

"Следует также помнить, что большое количество общественных активистов и волонтеров стали в ряды Вооруженных Сил и выполняют свой конституционный долг. Ведь только в консолидации и единстве – сила украинцев и залог победы над коварным, исконным российским врагом”, — отметили в Сухопутных войсках.

Напомним, ранее общественный активист и волонтер Сергей Стерненко объяснил объявление его в розыск ТЦК из-за неявки по повестке "прямым указанием" главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По его словам, главком якобы "обиделся за требования провести армейскую реформу".

Работник ТЦК на Волыни работал на российскую разведку

Работник ТЦК на Волыни работал на российскую разведку

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