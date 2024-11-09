Стерненко в Сухопутных войсках напомнили о конституционном долге

На фоне скандала с общественным активистом и волонтером Сергеем Стерненко, объявленным в розыск ТЦК из-за неявки по повестке, в Сухопутных войсках ВСУ напомнили ему о конституционном долге.

В то же время в Сухопутных войсках отметили, что ВСУ "высоко ценят вклад и помощь украинских волонтеров в борьбе против российских оккупантов".

“В условиях противостояния с врагом, преобладающим в живой силе и технике, такая помощь жизненно необходима, особенно в обеспечении боевых подразделений дронами разных модификаций. Это касается, в частности, эффективного сотрудничества с Силами обороны волонтера и общественного деятеля Сергея Стерненко”, — говорится в сообщении в Telegram-канале.

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Однако в Сухопутных войсках также напомнили, что мобилизация конкретных граждан осуществляется по решению непосредственно территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые вправе вручать повестки военнообязанным для уточнения учетных данных, прохождения медицинских осмотров и мобилизации. При этом защита Отечества является конституционным долгом украинских граждан.

"Следует также помнить, что большое количество общественных активистов и волонтеров стали в ряды Вооруженных Сил и выполняют свой конституционный долг. Ведь только в консолидации и единстве – сила украинцев и залог победы над коварным, исконным российским врагом”, — отметили в Сухопутных войсках.

Напомним, ранее общественный активист и волонтер Сергей Стерненко объяснил объявление его в розыск ТЦК из-за неявки по повестке "прямым указанием" главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По его словам, главком якобы "обиделся за требования провести армейскую реформу".

Работник ТЦК на Волыни работал на российскую разведку

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