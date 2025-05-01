Стерненко заявил о нападении на него: в каком состоянии активист

Сергей Стерненко

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Общественный активист и волонтер Сергей Стерненко заявил 1 мая, что на него было совершено нападение. Правоохранители уже задержали нападающую.

Об этом он написал в Сети.

«На меня совершено нападение. Раненый. Все ок, угрозы жизни нет. Россияне — у*бки», — говорится в сообщении Стерненко.

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Из его слов следует, что нападение совершила женщина.

«Нападница задержана. Спасибо СБУ за молниеносную реакцию. Если бы не они — я бы ничего уже не мог писать. Буквально спасли мне жизнь», — добавил волонтер.

Что известно о нападениях на Сергея Стерненко?

Напомним, на Стерненко неоднократно совершались нападения. В частности, в 2018 году на активиста было совершено три покушения, из которых третье стало самым громким и резонансным.

Первое покушение произошло 7 февраля 2018 года: злоумышленники напали на Стерненко возле его дома в Одессе, ударили по голове и сбежали. Полиция открыла производство, но дело быстро «утихло».

Второе нападение было совершено 1 мая 2018 года. Стерненко выстрелили в шею. Один из вероятных нападавших был задержан, но затем был отпущен.

Третье нападение на Стерненко произошло 24 мая 2018 года. Оно было самым резонансным. Двое мужчин напали на активиста поздно вечером возле его дома. Во время инцидента Стерненко применил нож — один нападавший (Иван Кузнецов) был смертельно ранен, другой (Андрей Исайко) сбежал и впоследствии был задержан. Сам Стерненко тоже получил ранение.

Заметим, в течение 2020-2021 годов правоохранители (сначала полиция, затем СБУ) расследовали действия не организаторов нападений, а самого Стерненко. Ему объявили подозрение в умышленном убийстве. Это вызвало возмущение среди общественности, активистов и правозащитников: прошли много протестов в поддержку Стерненко. Позже суд переквалифицировал его действия на непреднамеренное убийство в рамках необходимой обороны, и активист не попал в тюрьму. Через годы после нападений на Стерненко ни один заказчик официально не назван.