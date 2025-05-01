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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Стерненко заявил о нападении на него: в каком состоянии активист

Сергей Стерненко ранен после нападения на него.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Сергей Стерненко

Сергей Стерненко

Общественный активист и волонтер Сергей Стерненко заявил 1 мая, что на него было совершено нападение. Правоохранители уже задержали нападающую.

Об этом он написал в Сети.

«На меня совершено нападение. Раненый. Все ок, угрозы жизни нет. Россияне — у*бки», — говорится в сообщении Стерненко.

Из его слов следует, что нападение совершила женщина.

«Нападница задержана. Спасибо СБУ за молниеносную реакцию. Если бы не они — я бы ничего уже не мог писать. Буквально спасли мне жизнь», — добавил волонтер.

Что известно о нападениях на Сергея Стерненко?

Напомним, на Стерненко неоднократно совершались нападения. В частности, в 2018 году на активиста было совершено три покушения, из которых третье стало самым громким и резонансным.

  • Первое покушение произошло 7 февраля 2018 года: злоумышленники напали на Стерненко возле его дома в Одессе, ударили по голове и сбежали. Полиция открыла производство, но дело быстро «утихло».

  • Второе нападение было совершено 1 мая 2018 года. Стерненко выстрелили в шею. Один из вероятных нападавших был задержан, но затем был отпущен.

  • Третье нападение на Стерненко произошло 24 мая 2018 года. Оно было самым резонансным. Двое мужчин напали на активиста поздно вечером возле его дома. Во время инцидента Стерненко применил нож — один нападавший (Иван Кузнецов) был смертельно ранен, другой (Андрей Исайко) сбежал и впоследствии был задержан. Сам Стерненко тоже получил ранение.

Заметим, в течение 2020-2021 годов правоохранители (сначала полиция, затем СБУ) расследовали действия не организаторов нападений, а самого Стерненко. Ему объявили подозрение в умышленном убийстве. Это вызвало возмущение среди общественности, активистов и правозащитников: прошли много протестов в поддержку Стерненко. Позже суд переквалифицировал его действия на непреднамеренное убийство в рамках необходимой обороны, и активист не попал в тюрьму. Через годы после нападений на Стерненко ни один заказчик официально не назван.

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