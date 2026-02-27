В ближайшие дни в Украину придет настоящая весна в ближайшие дни / © УНИАН

В ближайшие дни в Украину придет настоящая весна благодаря мощному антициклону. Он принесет солнечную и сухую погоду в большинство областей.

Пока на западе и юге страны будет царить весеннее тепло, в центральных и восточных регионах еще возможны ночные морозы и сильные туманы. В то же время в Одесской области потепление может быть опасным: метеорологи предупреждают о риске серьезных подтоплений.

Какой погоды ожидать украинцам на этих выходных — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что уже в эти выходные зима уступит место весне, которая придет в Украину уже в это воскресенье. По ее словам, антициклон обеспечит отсутствие осадков в большинстве областей в течение 28 февраля и 1 марта.

«Атмосфера ценит наше долготерпение и радость от этих событий и поэтому постарается солнечной погодой», — пишет Диденко в Facebook.

В то же время она отметила, что сильнее всего «дыхание весны» почувствуют жители западных и южных регионов, где воздух прогреется от +10 до +13 градусов тепла. При этом в субботу на западе будет даже теплее, чем на юге.

На остальной территории дневная температура будет держаться в пределах от 0 до +6 градусов тепла, однако ночью возможны небольшие морозы.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, в течение 28 февраля — 2 марта в Украине ожидается спокойная синоптическая ситуация, которую будет формировать поле высокого атмосферного давления.

Несмотря на то, что на высотах над нами будет господствовать прохладная воздушная масса, дневная температура у земли будет преимущественно плюсовой.

В субботу, 28 февраля, ночью и утром в большинстве центральных, а также в Сумской и Харьковской областях возможен туман. На дорогах, за исключением южных регионов и Закарпатья, местами будет сохраняться гололедица.

Ночью 28 февраля в стране ожидается от -6 градусов мороза до +1 градуса тепла. Холоднее всего, по прогнозу синоптиков, будет в Карпатах и на востоке, где столбики термометров опустятся до отметки -12 градусов.

Днем воздух прогреется до +7 градусов. Теплее всего на выходных будет в западных и южных областях, где ожидается температура воздуха от +6 до +13 градусов.

Прогноз погоды по территории Украины на сутки 28 февраля / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

На территории Киевской области и города Киева 28 февраля ожидается облачная погода без осадков. Ночью и утром на дорогах местами будет сохраняться гололедица.

Температура на Киевщине:

ночью составит от -1 до -6 градусов мороза;

днем ожидается от 0 до +5 градусов тепла.

По данным портала Sinoptik, 28 февраля до самого вечера в Киеве будет держаться пасмурная погода, лишь под конец дня небо очистится от облаков.

Температура воздуха будет колебаться от -2 градусов мороза ночью до +4 градусов тепла днем.

Погода в Киеве 28 февраля

Погода во Львове

В ближайшие выходные Львовщина окажется под влиянием поля повышенного давления, который принесет жителям региона солнечную и спокойную погоду, сообщают метеорологи. Осадков не предвидится, а легкий южный ветер лишь подчеркнет символическую встречу зимы с весной. Однако, ночи и утра останутся морозными, поэтому на отдельных участках дорог возможна гололедица.

В области ночная температура будет колебаться от 0 до -5 градусов мороза, однако днем воздух прогреется от +8 до +13 градусов тепла.

Во Львове 28 февраля ожидается солнечная погода. Температура воздуха ночью составит от -1 до -3 градусов ниже нуля, а днем столбики термометров поднимутся до отметок +11 градусов.

Погода в Харькове

На Харьковщине в течение 28 февраля ожидается переменная облачность без осадков, однако синоптики предупреждают о густом тумане в ночные и утренние часы. Видимость на дорогах Харькова и области ограничится до 200-500 метров, что вместе с гололедом создает опасные условия для водителей.

В Харькове 28 февраля объявлен первый уровень опасности желтый.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по городу Харькову 28 февраля / © Укргидрометцентр

Температура в области ночью опустится до -10 градусов мороза, а днем будет колебаться от 0 до +5 градусов тепла. В самом Харькове ночь будет холодной — до -9 градусов ниже нуля, а днем столбики термометров покажут от +1 до +3 градусов тепла.

1 марта погода существенно не изменится: осадков и в дальнейшем не предвидится, хотя на дорогах местами все еще будет скользко. Температурный фон в воскресенье станет несколько мягче: ночью ожидается от -1 до -6 градусов мороза, а дневная температура будет колебаться в пределах от 0 до +5 градусов тепла.

Погода в Одессе

В Одессе и Одесской области 28 февраля будет облачно с прояснениями и без существенных осадков.

Температура ночью будет колебаться в пределах от 0 до -5 градусов мороза, днем от +2 до +7 градусов тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

В Одессе синоптики также прогнозируют переменную облачность без осадков. Температура ночью составит от -1 градуса мороза до +1 градуса тепла, днем от +4 до +6 градусов тепла.

Метеорологи предупреждают о паводках на юге Украины

В Укргидрометцентре предупреждают о сложной ситуации на реке Тилигул в Березовском районе Одесской области. В период с 27 февраля по 2 марта возле города Березовка вода будет продолжать удерживаться на поймах и прирусловых участках.

Это повлечет подтопление частных дворов и жилых домов непосредственно в самом райцентре. В регионе объявлен первый, желтый уровень опасности.

Кроме того, существует серьезная угроза для села Викторовка Березовского района Одесской области. Из-за подъема уровня воды прогнозируется частичное затопление частного сектора.

В регионе объявлен второй, оранжевый уровень опасности.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях в Украине / © Укргидрометцентр

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 28 февраля будет облачно с прояснениями, без осадков.

Ночью и утром местами ожидается туман. На дорогах региона местами будет сохраняться гололедица.

Температура в области будет составлять:

от 0 до -5 градусов мороза ночью;

от +2 до +7 градусов тепла днем.

В Днепре столбики термометра будут показывать:

ночью от 0 до -2 градусов мороза;

днем от +2 до +4 градусов тепла.

