Стихийные свалки и вредные выбросы: оккупанты ведут Крым к экологической катастрофе

Эксперт назвал шесть главных экологических проблем загрязнения окружающей среды на оккупированном полуострове.

Общественная организация "КримSOS" презентовала вторую часть исследования "Окружающая среда Крыма: изменения и потери за время оккупации".

Об этом сообщает пресс-служба ОО.

Для исследования использовали спутниковые снимки, данные блоггеров, фото из социальных сетей и оккупационных СМИ.

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"Информация из интернета исчезает. Часть источников, которые мы нашли в начале исследования, сейчас остались только в нашем архиве. Мы не только дали оценку экологическим рискам в оккупированном Крыму, но и спасли информацию, которая будет доступна для журналистов, аналитиков, правоохранительных органов", — рассказал руководитель ОО "Украинская природоохранная группа" Алексей Василюк.

Эксперт назвал шесть главных экологических проблем загрязнения окружающей среды на оккупированном полуострове:

1. Выброс сернистого ангидрида с кислотного накопителя крымского "Титана" (август 2018 года).

Из-за производства диоксида титана остается много серной кислоты. Ее сливали на дно специального озера, а сверху был слой воды. После оккупации озеро начало испаряться. Токсическую пыль разнес ветер на 120 км вокруг.

2. Стихийные свалки, отсутствие сортировки и мусороперерабатывающих заводов.

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В оккупированном Севастополе активисты насчитали 1500 свалок бытовых отходов. По словам Алексея Василюка, проблема с мусором была в Крыму еще 20 лет, а за годы оккупации — обострилась.

"Свалки делают где угодно, оккупационная власть с ними не очень борется. Также их создают не в оврагах, а на склонах гор. Так в Крыму появился "Пьяный лес" - вместо пейзажа гор там мусор, давит на деревья и те опускаются к земле", — рассказывает эколог.

3. Канализацию сливают в море.

4. Откачка подземных вод на нужды промышленности и сельского хозяйства.

Пресную воду заменила соленая, которая была до запуска Северо-Крымского канала в 1960-х годах. Также оккупанты пытаются перебросить русла рек. Это как минимум грозит существованию 7 видам уникальных рыб, занесенных в Красную книгу Украины.

5. Выкачивание природных ресурсов с полуострова и моря.

6. Разорение степей.

За годы оккупации 20 га степных участков Крыма были распаханы. Там участились пыльные бури и смерчи.

Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич заверил, что их ведомство постоянно отслеживает ситуацию и передает данные в прокуратуру для открытия уголовных производств.

Прокуратура сейчас ведет 10 уголовных дел и исследует 20 фактов нанесения вреда окружающей среде оккупированного Крыма.

Сейчас изучают факты уничтожения Крымского природного заповедника, Лебяжьих островов, Мыса Мартьян, природного заповедника на полуостровах Меганом и горы Алчак. Также, незаконную вырубку деревьев при строительстве трассы "Таврида", добычу песка, газа и нефти на полуострове и другие случаи.

Напомним, что в оккупированном Крыму из-за ливней подтопило более ста объектов.

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