Стильные и красивые поздравления с днем рождения мужчине: своими словами и картинки

Прикольные и стильные поздравления с днем рождения, а также красивые картинки на украинском языке в материале ТСН.ua.

Иногда бывает сложно подобрать хорошее поздравление с днем рождения мужчине — коллеге, другу, отцу, брату, мужу или даже деловому партнеру.

Часто ищут теплые слова именно в прозе, ведь кажется, что стихи, даже самым близким друзьям или любимым, недостаточно мужские и несколько фривольные. Именно поэтому мы подобрали здесь самое поздравление с днем рождения мужчине своими словами. Здесь вы найдете прикольные, короткие, философские, мудрые поздравления, которые помогут поднять настроение и показать свое особое отношение к человеку.

А еще вы можете найти поздравление с днем рождения женщине, если нужно подарить тёплые слова жене, сестре, матери или подруге.

Различные поздравления с днем рождения мужчине

Желаю, чтобы никогда не сбылись никакие пожелания, какие бы они ни были большими, от Ваших недругов — зато сбылись самые маленькие от Ваших друзей!

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Желаю в этот долгожданный праздник, чтобы ангел, который тебя охраняет, никогда не терял бдительности. Ведь таких настоящих мужчин уже почти не встретишь. Ты наш редкий раритетный экземпляр.

Поздравления с днем рождения мужчине: картинки на украинском языке / Фото: ТСН.ua

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C Днем рождения! Желаем добра, тепла и всяческих благ! Пусть впереди будет много побед и свершений! Желаем финансовой стабильности, процветания и блестящих результатов! Сил, бодрости, здоровья, позитива, энергии и благополучия! Пусть реализуются все планы и желания! Пусть родные и друзья поддерживают все начинания!

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C Днем рождения! Желаю не унывать по жизни, а радоваться каждому новому дню. Пусть Бог дает здоровье, силы, изобилие, счастье, уют и покой. Везение во всех начинаниях. Поддержки от родных и близких!

Поздравления с днем рождения мужчине: картинки на украинском языке / Фото: ТСН.ua

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Поздравляю с днем рождения и пожелать хочу крепкой мужской силы и полной уверенности в себе, благополучия по жизни и максимум удачи на пути. Пусть громкой будет каждая победа, мелочная и легко решаемая — каждая проблема, счастливая и радостная — всякая встреча, веселая и интересная — любое число календаря.

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Поздравляю! Поднимаю бокал за твое счастье! А потом – за твое здоровье! А потом – за удачу! За любовь! За наполненную позитивными событиями жизнь! За лучшее! И пусть все это сбудется!

Поздравления с днем рождения мужчине: картинки на украинском языке / Фото: ТСН.ua

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С большим уважением и радостью поздравляем с днем рождения! Пусть сегодня и всегда в этот праздник Вам будет тепло от заботы и внимания дорогих людей! Пусть крепким будет то, что самое дорогое в жизни – дружба, здоровье, семья! Здоровье Вам, благополучия, солнечных красок в жизни!

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В день рождения желаю, чтобы все было – на отлично. Чтобы если карьера — то успешная, если зарплата — то приличная, если друзья — верные, если семья — то крепкая. Если коньяк – то с выдержкой, если автомобиль – то новый, если отдых – то самый активный. И пусть птица удачи всегда кружит возле тебя!

Поздравления с днем рождения мужчине: картинки на украинском языке / Фото: ТСН.ua

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Ты молод, полон сил и энергии, перед тобой открыт целый мир возможностей, так пусть тебе улыбается успех во всех делах, и сбываются твои мечты. Будь счастлив. C Днем рождения!

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От всего сердца поздравляю тебя с днем рождения. Хочу пожелать всего наилучшего, чтобы жизнь была озарена счастьем и радостными моментами. Пусть ждут впереди дни, полные солнечного света. Желаю оставаться таким же стойким, мужественным и смелым, чтобы тобой гордились твои родные. Желаю покорять одну вершину за другой и добиваться поставленных целей. И конечно же, желаю простого семейного счастья, любви и понимания.

Поздравления с днем рождения мужчине: картинки на украинском языке / Фото: ТСН.ua

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Пусть сбудется все, что ты хочешь. Пусть будет рядом все, что ценно и дорого. Большой тебе любви, здоровья и счастья в день рождения!

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