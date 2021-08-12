Стимулирует экономику, создает рабочие места: эксперт сравнил "Большую стройку" Зеленского и Байдена

Программу "Большого строительства" по-американски поддержали демократы и республиканцы.

Масштабные инвестиции в инфраструктуру для стимулирования экономики – это мировой тренд, которому следуют развитые страны.

Сенат США поддержал такую политику, проголосовав за инвестиционную программу на более чем 1 трлн долларов, пишет политический эксперт Михаил Шнайдер.

"Инвестиции в инфраструктуру являются проверенным средством стимулировать рост экономики, особенно для преодоления кризисов. МВФ в 2020 году советовал правительствам инвестировать именно в инфраструктуру для преодоления экономических последствий коронакризиса. Этим путем после смены администрации пошли и в США", - констатирует он.

Шнайдер отметил, что программу "Большой стройки" по-американски поддержали обе партии: и демократы, республиканцы. В США рассчитывают, что она поможет создать больше рабочих мест с достойной оплатой.

В Украине за год реализации программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" экономический эффект уже ощутим.

"По оценке НБУ, "Большая стройка" дала дополнительно 1,4-1,5% к национальному ВВП в 2020 году. Благодаря программе президента создано 200 тысяч рабочих мест. И это стало значительной поддержкой экономики в коронакризисный год", - отмечает политолог.

Он также добавил, что только за прошлый год отремонтировали и построили 4 500 км дорог, а в этом году собираются сдать еще 6 500 км. Также завершено 565 объектов социальной инфраструктуры, еще 959 находятся в работе. Среди них детские садики и школы, стадионы, приемные отделения в больницах, ЦНАПы и другие.

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