Стипендии студентам и зарплаты медикам: Шмигаль рассказал, кто будет получать больше денег

Стипендии студентам и зарплаты медикам: Шмигаль рассказал, кто будет получать больше денег

Так, с 1 февраля на 10% повысят зарплаты во всей структуре МВД.

Премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, что государство выполняет свои социальные обязательства и повышает социальные стандарты.

Об этом он сказал на брифинге после заседания Совета нацбезопасности и обороны.

Шмигаль заверил, что в январе все врачи получат минимальную заработную плату не менее 20 тыс. грн., средний медицинский персонал и медсестры – 13,5 тыс. грн.

С 1 января повысили стипендии для студентов – 2 тыс. грн. и 1250 грн. для студентов профессионально-технических учебных заведений.

С 1 февраля на 10% повысят зарплаты всей структуре МВД.

По словам Шмыгаля, в полном объеме выплачивается "Є-Підтримка". Сейчас более 7,5 млн. граждан воспользовались возможностью получить 1000 гривен.

"Мы видим, что книжная отрасль, издательства больше всего получили из этого выгоду. Другие отрасли тоже получили мощную поддержку в части использования этих средств. Эта программа будет продолжаться. С сегодняшнего дня люди в возрасте 60+ могут потратить эти деньги на покупку лекарств", — сказал премьер.

Ранее Денис Шмигаль рассказал, что в феврале 2022 состоится очередной пересмотр действующей программы Stand-by от МВФ.