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Стипендия увеличится 1 сентября: Зеленский сообщил, сколько будут получать студенты
Больше всего вырастет президентская стипендия — её размер составит 20 тысяч гривен в месяц.
В Украине с 1 сентября 2026 года будут повышены студенческие стипендии.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, слова которого приводит телеканал «Мы — Украина».
По его словам, минимальная академическая стипендия составит 4 тысячи гривен, повышенная — более 5 тысяч, а для студентов отдельных специальностей выплаты превысят 7 тысяч гривен.
«Первое, что уже можно сказать, касается стипендий. С 1 сентября стипендии будут увеличены», — сказал Зеленский. Он добавил, что «минимальная академическая стипендия составит 4 тысячи гривен, повышенная — более 5 тысяч, а для особых специальностей — более 7 тысяч гривен».
Больше всего вырастет президентская стипендия — её размер составит 20 тысяч гривен в месяц. Ранее она составляла 10 тысяч гривен.
По словам президента, повышение стипендий — это лишь первые шаги в рамках более широкой политики поддержки молодежи. «Сейчас мы готовим более стратегические изменения в сфере поддержки молодежи», — отметил Зеленский.
Напомним, что студенты могут изменить место регистрации в общежитии онлайн через «Дию» без посещения ЦНАП. Отныне для оформления услуги достаточно подать заявление на портале, дождаться его одобрения учебным заведением, оплатить услугу и получить решение о регистрации.