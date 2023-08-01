Сто обысков и большое количество валюты: в Украине разоблачен военкомат, саботировавший мобилизацию (фото)

Правоохранители провели около 100 обысков.
В Украине правоохранители разоблачили руководство Белгород-Днестровского военкомата и работников военно-врачебной комиссии. Они организовали по всей стране разветвленную сеть посредников, которые за 7-10 тысяч долларов помогали мужчинам избегать мобилизации.
Об этом сообщили в СБУ.
По данным следствия, руководство Белгород-Днестровского военкомата и местной военно-врачебной комиссии действовали в составе преступной группы. Они за 7-10 тысяч долларов предлагали уклонистам документы, позволяющие им выезд за границу. У них были подельники в Киевской, Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской, Львовской и Полтавской областях.
"Кроме того, после оформления фиктивных документов фигуранты предоставляли уклонистам маршрут побега за границу, который пролегал через международный пункт пропуска "Староказачье" в Одесской области. Во время комплексных мероприятий сотрудники СБУ задокументировали 14 человек, которые пытались воспользоваться услугой - приобрели полный пакет фальшивых "документов" и собирались сбежать за пределы Украины", - сообщили в СБУ.
Правоохранители провели почти сто обысков и место жительства и работы участников преступной схемы. Там изъяты доказательства их причастности к преступлению и большие суммы наличных денег.
В настоящее время идет расследование. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, правоохранители провели обыски у руководителя Днепропетровского областного ТЦК и СП. Во время войны он успел приобрести имущества более чем на 350 тысяч долларов.
Читайте также:
- Оккупанты на прошлой неделе около 500 раз обстреливали населенные пункты Украины
- Расстрелял украинского воина: комбат РФ сообщен о подозрении
- Удары по России снижают способность Кремля вести войну против Украины.