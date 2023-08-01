Сто обысков и большое количество валюты: в Украине разоблачен военкомат, саботировавший мобилизацию (фото)

В Украине правоохранители разоблачили руководство Белгород-Днестровского военкомата и работников военно-врачебной комиссии. Они организовали по всей стране разветвленную сеть посредников, которые за 7-10 тысяч долларов помогали мужчинам избегать мобилизации.

Об этом сообщили в СБУ.

По данным следствия, руководство Белгород-Днестровского военкомата и местной военно-врачебной комиссии действовали в составе преступной группы. Они за 7-10 тысяч долларов предлагали уклонистам документы, позволяющие им выезд за границу. У них были подельники в Киевской, Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской, Львовской и Полтавской областях.

Обыски у фигурантов дела / Фото: СБУ

"Кроме того, после оформления фиктивных документов фигуранты предоставляли уклонистам маршрут побега за границу, который пролегал через международный пункт пропуска "Староказачье" в Одесской области. Во время комплексных мероприятий сотрудники СБУ задокументировали 14 человек, которые пытались воспользоваться услугой - приобрели полный пакет фальшивых "документов" и собирались сбежать за пределы Украины", - сообщили в СБУ.

СБУ провела обыски / Фото: СБУ

Правоохранители провели почти сто обысков и место жительства и работы участников преступной схемы. Там изъяты доказательства их причастности к преступлению и большие суммы наличных денег.

Обыски у фигурантов дела / Фото: СБУ

В настоящее время идет расследование. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Поддельные документы / Фото: СБУ

Напомним, правоохранители провели обыски у руководителя Днепропетровского областного ТЦК и СП. Во время войны он успел приобрести имущества более чем на 350 тысяч долларов.

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