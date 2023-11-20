"Стоим 12 дней, а протестующие жарят барбекю": украинский водитель рассказал о ситуации на границе с Польшей

Водитель, застрявший на границе с Польшей, рассказал о ситуации с очередями.

Украинский водитель Александр Буглак, перевозящий продукты питания, и застрявший на границе с Польшей, рассказал о текущей ситуации.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

"Стоим в очереди 12 дней – с вечера 8 ноября. Очередь двигается очень медленно – днем до 1 км. Польские перевозчики хотят, чтобы нам снова вернули разрешительную систему", – говорит Александр Буглак.

По его словам, украинские водители не могут лично поговорить с польскими протестующими, потому что они стоят очень далеко и полиция к ним не пускает.

"Полиция не пускает за 500 метров к ним. Она там жарят барбекю. Мы везем продукты питания: майонез, кетчуп, соусы... Я попытался проехать, меня просто развернули перед пунктом пропуска, и я поехал обратно в очередь стоять", — сказал он. Александр

Как рассказал в эфире заместитель министра экономики Украины Тарас Качка, блокирование границы поляками – в динамике это очень большой вред для украинской экономики, потому что грузовики, которые заблокированы, особенно со стороны польской границы, уменьшают количество товаров, которые мы можем отправить на экспорт.

"Даже если сегодня ситуация нормализуется, потребуется время, чтобы возобновить поставки. Это будет большим ударом по украинской экономике", — отметил он.

По словам министра, из-за польских забастовщиков очереди увеличились во всех пунктах пропуска из-за нагрузки на заблокированные пункты, в том числе на границе с Венгрией, Словакией и Румынией.

"Мы открыты к диалогу не только на международном уровне, но и к переговорам с польскими протестующими. Забастовка также ударит по продажам европейских производителей в канун новогодних праздников", — резюмировал Тарас Качка.

Напомним, с 6 ноября началась забастовка польских перевозчиков, требующих упразднить транспортный безвиз для Украины. Польские перевозчики будут бастовать на границе из-за чрезмерной конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.

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