"Стоим там, где стоим": Зеленский сделал важные заявления о Донбассе, выборах и мирном плане
Президент объяснил позицию Украины относительно Донбасса, возможные выборы и переговоры с США о мирном плане.
Президент Украины Владимир Зеленский 14 декабря сделал ряд заявлений по поводу будущего Донбасса, возможных выборов в Украине и переговоров вокруг так называемого мирного плана США. Глава государства подчеркнул, что главными остаются безопасность, справедливость и сохранение украинских позиций.
Об этом шла речь во время общения Зеленского с журналистами.
Позиция по Донбассу: «Стоим там, где стоим»
Во время комментирования возможных форматов урегулирования ситуации на востоке Украины Владимир Зеленский заявил, что идеи демилитаризованных или свободных экономических зон в Донецкой области остаются открытыми, но несут значительные риски.
По словам президента, на сегодняшний день Украина исходит из принципа сохранения текущих позиций на фронте.
«Я считаю, что на сегодняшний день справедливым и возможным вариантом является позиция — стоим там, где стоим», — подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что предложения относительно референдумов или особых форматов управления Донбассом пока не имеют практического наполнения и остаются только теоретическими.
Президент также обратил внимание, что Россия отвергает какие-либо инициативы, не предполагающие полного выхода украинских войск из региона.
«На наши сигналы россияне отвечают, что мы должны выйти из Донбасса, или они его все равно оккупируют», — сказал он.
Буферные зоны и дезинформация РФ
Зеленский подверг резкой критике предложения, при которых украинские войска должны были отойти, а российские — остаться на занятых позициях.
«Если украинские войска отходят на 5-10 километров, то почему российские войска не должны отходить вглубь оккупированных территорий на такое же расстояние?» — подчеркнул президент.
Он также отметил системную дезинформацию со стороны РФ о ситуации на фронте, приведя пример Купянска.
«Они заявляли, что оккупировали Купянск, что мы в окружении. Я недавно был в Купянске и показал, кто реально контролирует этот город», — отметил Зеленский.
По его словам, он предостерег американских партнеров от безусловного доверия к заявлениям российской стороны.
Мирный план США: формула «Да, но…»
Комментируя информацию западных медиа, Зеленский подтвердил, что Украина работает над ответом на мирные инициативы США, в частности, в формате «Да, но…».
Такой подход позволяет Киеву поддерживать диалог с Вашингтоном, не уступая ключевым интересам государства.
Президент подчеркнул, что любой мирный план будет содержать компромиссы, однако он должен быть справедливым и не создавать условий для новой агрессии России.
«Мой приоритет — чтобы план был справедливым для Украины и в то же время не оставлял России возможности начать третью агрессию», — заявил Зеленский.
Он добавил, что все ключевые корректировки и позиции Украины согласуются с США, а документ должен являться реальным механизмом завершения войны, а не формальностью.
Возможные выборы: главное — безопасность
Отдельно президент высказался по поводу перспектив проведения выборов в Украине. По его словам, государство должно быть готово к любому сценарию, однако вопрос безопасности остается определяющим.
«Я не держусь за кресло. Украина должна быть готова к любому развитию событий», — отметил Зеленский.
Президент сообщил, что обратился к международным партнерам с просьбой помочь в обеспечении условий безопасности в случае проведения выборов. К подготовке возможных сценариев привлечены правительство, парламент и профильные ведомства.
«Они должны наработать в ближайшее время варианты проведения выборов, чтобы в любой ситуации государство было готово», — подчеркнул глава государства.
Кадровые вопросы в Офисе президента
Также Зеленский прокомментировал вопрос возможного назначения нового руководителя Офиса президента. По его словам, консультации с кандидатами продолжаются, и ни один из них не отказался.
«Все они готовы подставить плечо. Есть много технических вопросов, поэтому я еще не определился», — сказал президент.
