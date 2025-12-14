ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
192
Время на прочтение
3 мин

"Стоим там, где стоим": Зеленский сделал важные заявления о Донбассе, выборах и мирном плане

Президент объяснил позицию Украины относительно Донбасса, возможные выборы и переговоры с США о мирном плане.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
"Стоим там, где стоим": Зеленский сделал важные заявления о Донбассе, выборах и мирном плане

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский 14 декабря сделал ряд заявлений по поводу будущего Донбасса, возможных выборов в Украине и переговоров вокруг так называемого мирного плана США. Глава государства подчеркнул, что главными остаются безопасность, справедливость и сохранение украинских позиций.

Об этом шла речь во время общения Зеленского с журналистами.

Позиция по Донбассу: «Стоим там, где стоим»

Во время комментирования возможных форматов урегулирования ситуации на востоке Украины Владимир Зеленский заявил, что идеи демилитаризованных или свободных экономических зон в Донецкой области остаются открытыми, но несут значительные риски.

По словам президента, на сегодняшний день Украина исходит из принципа сохранения текущих позиций на фронте.

«Я считаю, что на сегодняшний день справедливым и возможным вариантом является позиция — стоим там, где стоим», — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что предложения относительно референдумов или особых форматов управления Донбассом пока не имеют практического наполнения и остаются только теоретическими.

Президент также обратил внимание, что Россия отвергает какие-либо инициативы, не предполагающие полного выхода украинских войск из региона.

«На наши сигналы россияне отвечают, что мы должны выйти из Донбасса, или они его все равно оккупируют», — сказал он.

Буферные зоны и дезинформация РФ

Зеленский подверг резкой критике предложения, при которых украинские войска должны были отойти, а российские — остаться на занятых позициях.

«Если украинские войска отходят на 5-10 километров, то почему российские войска не должны отходить вглубь оккупированных территорий на такое же расстояние?» — подчеркнул президент.

Он также отметил системную дезинформацию со стороны РФ о ситуации на фронте, приведя пример Купянска.

«Они заявляли, что оккупировали Купянск, что мы в окружении. Я недавно был в Купянске и показал, кто реально контролирует этот город», — отметил Зеленский.

По его словам, он предостерег американских партнеров от безусловного доверия к заявлениям российской стороны.

Мирный план США: формула «Да, но…»

Комментируя информацию западных медиа, Зеленский подтвердил, что Украина работает над ответом на мирные инициативы США, в частности, в формате «Да, но…».

Такой подход позволяет Киеву поддерживать диалог с Вашингтоном, не уступая ключевым интересам государства.

Президент подчеркнул, что любой мирный план будет содержать компромиссы, однако он должен быть справедливым и не создавать условий для новой агрессии России.

«Мой приоритет — чтобы план был справедливым для Украины и в то же время не оставлял России возможности начать третью агрессию», — заявил Зеленский.

Он добавил, что все ключевые корректировки и позиции Украины согласуются с США, а документ должен являться реальным механизмом завершения войны, а не формальностью.

Возможные выборы: главное — безопасность

Отдельно президент высказался по поводу перспектив проведения выборов в Украине. По его словам, государство должно быть готово к любому сценарию, однако вопрос безопасности остается определяющим.

«Я не держусь за кресло. Украина должна быть готова к любому развитию событий», — отметил Зеленский.

Президент сообщил, что обратился к международным партнерам с просьбой помочь в обеспечении условий безопасности в случае проведения выборов. К подготовке возможных сценариев привлечены правительство, парламент и профильные ведомства.

«Они должны наработать в ближайшее время варианты проведения выборов, чтобы в любой ситуации государство было готово», — подчеркнул глава государства.

Кадровые вопросы в Офисе президента

Также Зеленский прокомментировал вопрос возможного назначения нового руководителя Офиса президента. По его словам, консультации с кандидатами продолжаются, и ни один из них не отказался.

«Все они готовы подставить плечо. Есть много технических вопросов, поэтому я еще не определился», — сказал президент.

Напомним, уже говорилось, что никто из кандидатов на должность нового руководителя ОП, с кем Владимир Зеленский проводил консультации, не отказывался. Так сказал президент.

Дата публикации
Количество просмотров
192
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie