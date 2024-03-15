"Стоимость" березового сока в Украине: сколько придется заплатить штрафа за незаконный сбор

В марте в Украине начинается сезон сбора березового сока. На торговых площадках уже появились объявления о продаже. Впрочем, важно помнить, что нужно получить специальное разрешение и потом собирать сок. Иначе придется платить штраф.

Также следует отметить, что собирать березовый сок можно не везде. К примеру, делать это запрещено в парках, скверах, городских зеленых зонах. Так, в Гусятинской громаде в Тернопольской области напомнили украинцам, что незаконная заготовка березового сока в пределах населенного пункта, в зеленых зонах, парках и скверах является нарушением пункта 4.2 Правил содержания зеленых насаждений в населенных пунктах, ответственность за которое предусмотрена статьей 152 КУоАП. Она влечет административный штраф в размере от 340 до 1700 гривен.

Там же отметили, что в Украине запрещено собирать березовый сок на объектах и территориях природно-заповедного фонда. За это также предусмотрена ответственность (по статье 91 КУоАП) в виде штрафа от 153 до 408 гривен. К тому же, происходит конфискация средств и орудий добычи.

Кому разрешено собирать березовый сок

Это не значит, что в Украине полностью запрещено собирать березовый сок. Делать это вправе коммунальные и государственные лесохозяйственные предприятия, предприниматели и физические лица, получившие для этого соответствующее разрешение — "лесной билет".

В сообщении говорится, что он дает право на добычу сока в четко отведенных для этого местах с соблюдением всех правил заготовки.

При этом следует помнить, что за несоблюдение требований также предусмотрено наказание (статья 70 КУоАП) в виде штрафа от 17 до 51 гривны.

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