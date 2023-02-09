Стоимость "билета на бегство" — 12 тысяч долларов: СБУ разоблачила новые каналы выезда уклонистов за границу (фото)

Сумма зависела от количества и срочности выезда.

Служба безопасности в очередной раз разоблачила и заблокировала каналы незаконного выезда за границу уклонистов.

Об этом сообщили в СБУ.

В ходе следственно-оперативных действий в разных регионах Украины правоохранители задержали семерых организаторов нелегальных трафиков.

"За деньги они предлагали потенциальным призывникам выехать за пределы нашего государства на основании поддельных документов о семейном положении или участии в волонтерском движении", — сообщили в СБУ.

По информации правоохранителей, средняя стоимость так называемого "билета на побег" составляла 1,5-12 тыс. долларов с человека. Сумма зависела от количества и срочности выезда.

Поэтому в Киевской области СБУ разоблачила правонарушителя, который продавал фиктивные удостоверения "многодетного отца" или волонтера уклонистам для выезда за границу.



В Закарпатье сотрудники Главного управления внутренней безопасности СБУ задержали организатора канала нелегальной эмиграции на передаче ему 12 тыс. долларов. За эту сумму он гарантировал скрыто вывезти за границу целую группу уклонистов.

В Житомирской области обезврежена группа лиц, члены которой помогали с оформлением фиктивных браков с женщинами с инвалидностью. Среди организаторов схемы – глава местной общественной организации.

На Запорожье разоблачены злоумышленники, которые вносили недостоверные сведения в систему "Путь". Для этого использовали свои связи среди чиновников госучреждений и перевозчиков.

В Николаевской области задержан организатор, который подделывал свидетельства о рождении несовершеннолетних детей и продавал фальшивые документы потенциальным призывникам.

В Днепропетровской области разоблачен житель региона на оформлении уклонист в состав местной благотворительной организации для их выезда за границу якобы за гуманитарной помощью.

В настоящее время организаторам схем сообщено о подозрении по ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Злоумышленникам грозит от трех до пяти лет с конфискацией транспорта.

Накануне жительницам Житомирской области сообщили о подозрении в организации фиктивного брака для переправки супруга через границу.

Раньше у Государственной пограничной службе рассказали, как украинцы незаконно пытаются пересечь границу.

Читайте также: