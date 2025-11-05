Стоимость билетов "Укрзалізници" изменится: Лещенко рассказал, кого это коснется в первую очередь

Поезд

Реклама

"Укрзалізниця" планирует ввести динамическое ценообразование для нескольких классов поездов, что предусматривает изменение стоимости билетов в зависимости от спроса.

Об этом сообщил член Наблюдательного совета компании Сергей Лещенко.

"Цены на билеты в СВ и первый класс "Интерсити" будут меняться в зависимости от даты покупки и заполненности поезда", - отметил он.

Реклама

По его словам, динамическая система позволит "Укрзалізнице" эффективнее распределять пассажиропотоки и компенсировать часть убытков в пассажирских перевозках.

В то же время Лещенко добавил, что без государственной поддержки компании пришлось существенно поднять тарифы для всех пассажиров.

"Если бы правительство не выделило "Укрзалізници" дополнительные 16 миллиардов гривен на следующий год, цены на билеты пришлось бы повышать в 3-4 раза", - подчеркнул он.

Кроме того, член наблюдательного совета "Укрзалізници" Сергей Лещенко объяснил детали президентской инициативы "УЗ-3000", которая предусматривает возможность безвозмездного проезда по железной дороге на три тысячи километров.