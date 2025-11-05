ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
182
Время на прочтение
1 мин

Стоимость билетов "Укрзалізници" изменится: Лещенко рассказал, кого это коснется в первую очередь

В "Укрзалізнице" готовят изменения в стоимости билетов. По словам Сергея Лещенко, цены на СВ и первый класс "Интерсити" будут расти в зависимости от спроса и даты покупки.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Поезд

Поезд

"Укрзалізниця" планирует ввести динамическое ценообразование для нескольких классов поездов, что предусматривает изменение стоимости билетов в зависимости от спроса.

Об этом сообщил член Наблюдательного совета компании Сергей Лещенко.

"Цены на билеты в СВ и первый класс "Интерсити" будут меняться в зависимости от даты покупки и заполненности поезда", - отметил он.

По его словам, динамическая система позволит "Укрзалізнице" эффективнее распределять пассажиропотоки и компенсировать часть убытков в пассажирских перевозках.

В то же время Лещенко добавил, что без государственной поддержки компании пришлось существенно поднять тарифы для всех пассажиров.

"Если бы правительство не выделило "Укрзалізници" дополнительные 16 миллиардов гривен на следующий год, цены на билеты пришлось бы повышать в 3-4 раза", - подчеркнул он.

Кроме того, член наблюдательного совета "Укрзалізници" Сергей Лещенко объяснил детали президентской инициативы "УЗ-3000", которая предусматривает возможность безвозмездного проезда по железной дороге на три тысячи километров.

Дата публикации
Количество просмотров
182
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie