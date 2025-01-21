Стоимость боеприпасов среди самых низких, несмотря на фейки о завышении цен, заявили в Госпогранслужбе

Стоимость закупки боеприпасов одна из самых низких. Так представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко прокомментировал очередной всплеск информационной активности о якобы завышении цен ГПСУ.

"Учитывая очередной всплеск информационной активности, в которой в негативном контексте упоминается деятельность Государственной пограничной службы Украины, а именно: "завышение цен при закупке боеприпасов", в который раз напомню уже озвученную ранее исчерпывающую информацию. Решение о перераспределении средств на закупку с привлечением пограничного ведомства было принято на Ставке Верховного главнокомандующего Украины. Затем от Министерства обороны Украины в Правительство направлено предложение о делегировании полномочий Государственной пограничной службе Украины для осуществления оборонных закупок на 23 млрд грн", – сообщил он.

В то же время Демченко отметил, что Госпогранслужба как составляющая Сил обороны Украины имеет большой опыт закупок и доверия среди поставщиков вооружения.

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"Стоимость боеприпасов, по которой происходила закупка – одна из самых низких", – подчеркнул он.

Представитель Госпогранслужбы подчеркнул, что ценообразование и условия поставки находятся под постоянным контролем соответствующих контролирующих служб Украины.

"В целом ГПСУ зарекомендовала себя надежным контрагентом для иностранных партнеров и постоянно получает разнообразные предложения по сотрудничеству в поставках вооружения и техники. Свидетельством этого являются соответствующие заключенные контракты для нужд ГПСУ, а также еще два решения КМУ в 2024 году, кроме суммы 23 млрд грн, о делегировании полномочий на соответствующие закупки для нужд Сил обороны на сумму 5,8 млрд грн и 31,1 млрд грн", – сказал он.

Демченко отметил, что все средства по поставкам реализованы вовремя. А снаряды уже уничтожают врага.

В то же время спикер Госпогранслужбы подчеркнул, что манипуляционными упреками на тему поставок обозрения Украине, особенно когда информация подается неправдивая, авторы и бенефициары информационных атак сознательно или бессознательно подрывают доверие в теме поставок вооружения, а это в первую очередь вредит нашим воинам, которые являются конечными потребителями и которые очень в них нуждаются на линии фронта.

Напомним, к использованию в ВСУ допустили боеприпасы украинского производства: девять типов боеприпасов к беспилотникам и четыре типа боеприпасов для подствольных гранатометов.

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