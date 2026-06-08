Стоимость «борщового набора» изменилась: что происходит с ценами на продукты в Украине

Овощи / © УНИАН

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На минувшей неделе в Украине зафиксировали рост цен на овощи так называемого «борщового набора». Удорожали как запасы прошлого урожая, так и продукция нового сезона.

Об этом пишет East Fruit.

В то же время ранний картофель немного подешевел.

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На рынке овощей наблюдается смешанная динамика: помидоры продолжают терять в цене, огурцы тоже дешевеют, а сладкий перец постепенно снижается в цене. В то же время пекинская и цветная капуста подорожали.

Кабачки и баклажаны стали доступнее, в то время как зеленый горошек резко подешевел. В то же время выросли цены на спаржу и зелень.

Во фруктово-ягодном сегменте тенденции также разные. Яблоки подорожали, а груши, напротив, подешевели. Рост цен зафиксирован на киви и лимоны, в то время как бананы и авокадо потеряли в цене.

Черешня и голубика продолжают дешеветь. Абрикосы подорожали, а цены на садовую землянику стабилизировались в узком диапазоне.

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Ранее говорилось, что в июне в Украине ожидают смешанную динамику цен: часть продуктов подешевеет, но некоторые — продолжат дорожать. Наибольшее снижение стоимости прогнозируют на ягоды, молодые овощи и часть овощей благодаря новому урожаю. В то же время, хлеб, мясо и некоторые другие продукты могут постепенно дорожать из-за затрат на производство и логистику. Экономисты отмечают, что всеобщего резкого удешевления не будет, но сезонные колебания позволят части товаров временно упасть в цене.

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