Стоимость газа для украинцев уже сейчас могла бы составлять 13-15 гривен за кубометр, — Шмыгаль

Стоимость газа для украинцев уже сейчас могла бы составлять 13-15 гривен за кубометр, — Шмыгаль

Премьер-министр назвал причины увеличения тарифов на тепло и горячую воду, которые уже с октября могут вырасти на 30-70%.

В Украине не произошло резкого роста тарифов на природный газ для населения благодаря внедрению в мае этого года годового тарифа. Прогнозируемое осенью увеличение тарифов на тепло и горячую воду — на ответственности местной власти.

Об этом украинский премьер Денис Шмыгаль заявил в пятницу, 16 июля, во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде.

По его словам, данные оператора украинской ГТС свидетельствуют о рекордном подорожании газа в Европе за последние 13 лет — более 450 долларов США за кубический метр. Он подчеркнул, что если бы власти вовремя не приняли меры, украинские домохозяйства уже сейчас были бы вынуждены платить примерно 13-15 грн за кубический метр.

"Мы еще в мае запустили годовой продукт на газовом рынке и обезопасили людей от резких скачков цен. Потребители "Нафтогаза", например, сейчас платят 7 грн 96 копеек за кубический метр", — отметил глава правительства.

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Премьер-министр подчеркнул, что полномочия по установлению тарифов на отопление и горячую воду полностью переданы местным властям. Кроме того, газовые компании представили местной власти альтернативы в виде долгосрочных контрактов, которые позволят им стабильно получать голубое топливо без колебания цен.

Таким образом глава правительства перевел на местные органы самоуправления ответственность за прогнозируемое в октябре этого года подорожание услуг по поставке теплоносителей на 30-70 процентов.

Напомним, что тарифы на отопление в Украине будет устанавливать местные власти, поскольку Нацкомиссия по энергетике и тарифов передала полномочия по регулированию деятельности предприятий теплоснабжения из государственного на местный уровень.

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