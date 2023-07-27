Стоимость обучения в вузах Украины 2023 значительно выросла: какие цены в этом году

Сколько стоит обучение по контракту в вузах Украины в этом году

В настоящее время в Украине проходит вступительная кампания в высшие учебные заведения. Абитуриентов и их родителей интересует, как изменилась стоимость обучения по специальностям и в отдельных вузах.

Как изменились цены на обучение за год

По официальным данным Госстата, высшее образование в Украине в 2022 году выросло в цене на 7,2%. То есть условный годовой контракт на обучение в вузах стоимостью 25 тыс. грн подорожал до 26,8 тыс. грн.

О росте стоимости на обучение в 2023 году можно будет сказать в сентябре, когда Госстат проанализирует цены украинских вузов на этот год. Предварительно можно предположить, что подорожание значительно, ведь актуальные предложения вузов по сравнению с прошлым годом в среднем выросли на 10-20%.

Но это в среднем. Цены в разных вузах существенно отличаются. Например, в Киево-Могилянской академии стоимость обучения на некоторых специальностях выросла от 28% до 82%, в то время как в учебных заведениях Харькова, например, стоимость обучения почти не изменилась, а иногда даже стала ниже.

Какова стоимость обучения по контракту в разных вузах

В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко:

Стоимость обучения на филологические специальности составляет от 39 900 до 52 100 гривен за учебный год.

Экономические специальности стоят от 42 000 до 70 000 гривен,

Маркетинг – 50 000 гривен,

Право – 62 000 гривен,

Компьютерные науки колеблются в пределах 30–40 000 гривен.

Национальный университет "Киево-Могилянская академия":

Год обучения на факультете права стоит 85000 гривен.

Минимальная цена на специальности "Информационные технологии" составляет 70 000 гривен, а максимальная – 100 000 в год.

За обучение по филологическим специальностям придется заплатить от 47 000 до 63 000 гривен в год.

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"

За обучение на филологическом придется заплатить от 43 900 гривен в год.

Учиться на экономических специальностях и маркетинге будет стоить 39 900 гривен.

Стоимость обучения на юридическом факультете составляет 4 4900 гривен.

А за информационные технологии придется заплатить в пределах 39–44 000 гривен.

Львовский национальный университет имени Ивана Франко:

Цены на филологию составляют от 36 336 до 42 587 гривен в год.

Обучение на экономическом факультете – 30 180 гривен, изучение международной экономики – 34 485 грн.

Изучение компьютерных технологий – от 28 607 гривен до 46 289 гривен в год.

Специальность права будет стоить 46289 гривен.

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

Стоимость за "контракт" на филологии составляет от 20 740 гривен до 25 550 грн в год.

Экономические специальности равно как право, маркетинг стоят 25 550 гривен независимо от направления.

Как изменилась стоимость обучения популярным специальностям

Стоимость обучения на программиста в 2023 году является самым дорогим из других предложений ВУЗов. По подсчетам экспертов, за год цена обучения для будущих айтовцев выросла в среднем на 10-15%. Стоимость года обучения по контракту по специальности "Инженерия программного обеспечения" в частном вузе Университет "Киевская школа экономики" будет составлять 120 тыс. грн, а в Межрегиональной Академии управления персоналом — 26,9 тыс. грн.

в 2023 году является самым дорогим из других предложений ВУЗов. По подсчетам экспертов, за год цена обучения для будущих айтовцев выросла в среднем на 10-15%. Стоимость года обучения по контракту по специальности "Инженерия программного обеспечения" в частном вузе Университет "Киевская школа экономики" будет составлять 120 тыс. грн, а в Межрегиональной Академии управления персоналом — 26,9 тыс. грн. Стоимость образования юриста в 2023 году тоже возросла. Учеба по контракту по специальности «Право» в Киево-Могилянской академии стоит 85 тыс. грн, в то время как обучение по той же специальности в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого в Харькове – 31,7 тыс. грн.

в 2023 году тоже возросла. Учеба по контракту по специальности «Право» в Киево-Могилянской академии стоит 85 тыс. грн, в то время как обучение по той же специальности в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого в Харькове – 31,7 тыс. грн. Чтобы выучиться по специальности "Экономика" в частном Университете "Киевская школа экономики", нужно будет заплатить 100 тыс. грн в год, а в Государственном торгово-экономическом университете в Киеве — 36,1 тыс. грн.

в частном Университете "Киевская школа экономики", нужно будет заплатить 100 тыс. грн в год, а в Государственном торгово-экономическом университете в Киеве — 36,1 тыс. грн. Год обучения по специальности "Психология" в Киево-Могилянской академии стоит 55 тыс. грн в год, в Харьковском национальном университете имени В.Н. Каразина – 28 тыс. грн

в Киево-Могилянской академии стоит 55 тыс. грн в год, в Харьковском национальном университете имени В.Н. Каразина – 28 тыс. грн Чтобы стать графическим дизайнером в Артакадемии современного искусства им. Сальвадора Дальше придется заплатить 59,5 тыс. грн в год, в Харьковской государственной академии дизайна и искусств – 30,5 тыс. грн

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