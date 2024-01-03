Стоимость оформления ID-карты и других документов изменилась: новые цены

Стоимость ID-карты и вида на жительство изменилась из-за подорожания бланков.
Стоимость оформления ID-карты, вида на жительство и удостоверение личности без гражданства с 1 января 2024 года изменилась. Причиной послужило повышение цены на бланки этих документов "Полиграфическим комбинатом "Украина".
Об этом информирует МВД Украины.
Следовательно, стоимость оформления паспорта в виде ID-карты теперь составляет:
- в течение 20 рабочих дней – 504 грн,
- в течение 10 рабочих дней – 874 грн.
Однако такие цены действуют только на период военного положения. Через 6 месяцев со дня прекращения или отмены военного положения стоимость составит 626 грн.
В то же время первое оформление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты бесплатно.
Стоимость оформления удостоверения на постоянное проживание в Украине в течение 15 рабочих дней теперь составляет 1151 грн, вида на временное проживание — 1396 грн, а удостоверения лица без гражданства для выезда за границу — 6867 грн.
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