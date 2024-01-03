Стоимость оформления ID-карты и других документов изменилась: новые цены

Стоимость оформления ID-карты, вида на жительство и удостоверение личности без гражданства с 1 января 2024 года изменилась. Причиной послужило повышение цены на бланки этих документов "Полиграфическим комбинатом "Украина".

Об этом информирует МВД Украины.

Следовательно, стоимость оформления паспорта в виде ID-карты теперь составляет:

в течение 20 рабочих дней – 504 грн,

в течение 10 рабочих дней – 874 грн.

Однако такие цены действуют только на период военного положения. Через 6 месяцев со дня прекращения или отмены военного положения стоимость составит 626 грн.

В то же время первое оформление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты бесплатно.

Стоимость оформления удостоверения на постоянное проживание в Украине в течение 15 рабочих дней теперь составляет 1151 грн, вида на временное проживание — 1396 грн, а удостоверения лица без гражданства для выезда за границу — 6867 грн.

Стоимость оформления документов / Фото: МВД

Стоимость оформления документов / Фото: МВД

Стоимость оформления документов / Фото: МВД

Стоимость оформления документов / Фото: МВД

Напомним, ранее ТСН.ua сообщали, что нужно для оформления загранпаспорта в Украине, сколько это стоит и как оформить загранпаспорт ребенку.

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