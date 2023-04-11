Стоимость пасхальной корзины в 2023 году: какой продукт подорожал больше всего

В 2023 году стоимость Пасхальной корзины выросла на 30%. Больше всего прибавили в цене яйца.

Об этом говорится в отчете Офиса эффективного регулирования (BRDO).

В этом году стоимость пасхальной корзины составляет 797 гривен, что на 29,5% больше, чем в 2022-м.

В инфографике можно увидеть, сколько будут стоить паска, буженина, яйца и алкоголь в 2023 году.

Статистику разработали на основе онлайн цен нескольких продуктовых сетей Украины.

Офис эффективной регулировки

По данным BRDO, больше всего прибавили в цене яйца, стоимость которых выросла более чем вдвое.

"Эта тенденция продолжается еще с прошлого года и связана с сокращением поголовья, удорожанием кормов и усложненной логистикой. В то же время на 12% подешевела мука — один из ключевых ингредиентов кулича, который учтен в ее стоимость", — объясняет Наталья Герасименко, эксперт сектора "Сельское хозяйство" Офиса эффективного регулирования BRDO.

Яйца подорожали на 134,7%, далее по шкале подорожания — мясо (+29,86%), паска (+26,08%) и алкоголь (+4,27%).

Стоимость паски на инфографике отражает затраты на ее приготовление дома из следующих ингредиентов: мука, молоко, сливочное масло, яйца, сахар.

Напомним, в этом году Пасха выпадает на 16 апреля. Эксперты отмечают, что покупательная способность украинцев со средним доходом ограничена, особенно в пострадавших областях.

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