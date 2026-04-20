Стоимость железнодорожных билетов изменится: кто будет платить больше с 25 апреля

Для кого изменится стоимость ж/д билетов

"Укрзализныця” вводит изменения в формирование стоимости проезда, переходя на модель динамичных цен. Уже с 25 апреля стоимость поездки не будет фиксированной, а будет зависеть от ряда факторов, что позволит пассажирам влиять на конечную цену через планирование своих поездок.

От чего будет зависеть стоимость билета

Теперь цена билета будет формироваться индивидуально для каждого рейса, учитывая несколько ключевых показателей:

Сезонность и дни недели. Вводится 16 сезонных зон, среди которых самым дорогим месяцем для путешествий станет август. Также цена будет зависеть от дня отправления, наиболее экономичными будут поездки во вторник и среду, тогда как в пиковые дни — пятницу и воскресенье — стоимость будет самой высокой.

Время покупки и заполненность. Система стимулирует пассажиров покупать билеты заранее, ведь чем раньше сделана покупка, тем меньше будет сумма. Кроме того, цена будет автоматически расти по мере заполнения вагона — чем меньше остается свободных мест, тем дороже они становятся.

Кто будет платить больше

Новая система динамичного ценообразования будет действовать не для всех пассажиров. Она включает исключительно премиум-сегмент внутреннего сообщения, а именно вагоны класса СВ (люкс) и первый класс поездов Интерсити.

Для пассажиров, путешествующих в купейных, плацкартных вагонах или во втором классе Интерсити, стоимость проезда останется на прежнем уровне.

Отдельные изменения уже начали действовать на зарубежные поездки. Начиная с 18 апреля, стоимость билетов в вагонах класса СВ (люкс) для международных поездов выросла на 20%. Это повышение уже зафиксировано в системе продаж и касается всех направлений за пределы страны, где курсируют такие вагоны.