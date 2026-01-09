ТСН в социальных сетях

Украина
32
1 мин

Стоит ли Европе вести диалог с Путиным о мирном соглашении: Зеленский объяснил

Владимир Зеленский объяснил, почему европейские лидеры тоже могут говорить и давить на Путина.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина близится к финальной стадии войны, и он не возражает против диалога европейских лидеров с Кремлем. Главным условием таких переговоров является осознание Владимиром Путиным серьезности ситуации, особенно на фоне давления со стороны США и обсуждения новых гарантий безопасности для Украины.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в интервью изданию Bloomberg.

Зеленский подчеркнул, что позиция Европы в этом процессе становится все более весомой. Поскольку сейчас европейские страны стали предметно говорить о предоставлении реальных гарантий безопасности Украины. По мнению президента, такой шаг в сочетании с активной политикой США создает условия для перехода в финальную фазу конфликта.

«Я не против того, чтобы Европа вела переговоры с Россией, особенно сейчас, когда США оказывают давление, а Европа начала говорить о гарантиях безопасности», — отметил Владимир Зеленский.

В то же время Зеленский признал, что, несмотря на ощущение приближения конца боевых действий, точный сценарий завершения войны остается неопределенным.

«Мы приближаемся к финальной стадии, даже если еще не знаем, какой она будет», — добавил украинский лидер.

Напомним, Украина передала американской стороне свои комментарии по территориальным предложениям и ожидает получить реакцию Москвы на обновленный мирный план до конца текущего месяца.

Владимир Зеленский допускает окончание войны 2026 года, но требует оружия на складах.

32
