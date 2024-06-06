Стоит ли "гнать" руководителей ТЦК за скандалы и провал мобилизации: мнение военнослужащей

Леся Литвинова подчеркнула, что мобилизация в Украине провалена на всех уровнях.

Коммуникация ТЦК с обществом в Украине сейчас провалена, поэтому военкоматам нужны изменения. С другой стороны – руководящие должности в военкоматах заменить сложно, потому что человек должен понимать специфику службы.

Такое мнение высказала военнослужащая, основатель благотворительного фонда "Свои" Леся Литвинова, передает "Киев 24".

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"Я не хочу оценивать каждого отдельного руководителя ТЦК, я их не знаю. Возможно, там есть абсолютно прекрасные, абсолютно героические парни. Я действительно не знаю. То, что у нас провалена мобилизация на всех уровнях, в том числе и на государственном, на уровне коммуникации с обществом, на уровне того же общества с нежеланием менять что-то в своей жизни, потому что за них обязательно кто-то будет воевать, только не они", – говорит военнослужащая.

По ее мнению, руководитель ТЦК должен уметь специфическим коллективом и понимать специфику этой службы. В частности, речь идет о документообороте и законодательстве, конкретно касающемся мобилизации.

Литвинова считает, что низовой уровень работников ТЦК можно быстро подтянуть и легко обучить. Однако руководящие должности заменить сложно.

"Иногда бывает лучше оставить человека умеющего и понимающего, приставить к нему 2-3 заместителей, которые будут этого человека сдерживать в коррупционном плане и заменить постепенно, но это какая-то идеальная история. Я не верю в то, что у нас такое будет", – размышляет военнослужащая.

Напомним, вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук предлагает усилить набор женщин для работы в ТЦК и СП.

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