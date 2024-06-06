Стоит ли "гнать" руководителей ТЦК за скандалы и провал мобилизации: мнение военнослужащей

Леся Литвинова подчеркнула, что мобилизация в Украине провалена на всех уровнях.
Коммуникация ТЦК с обществом в Украине сейчас провалена, поэтому военкоматам нужны изменения. С другой стороны – руководящие должности в военкоматах заменить сложно, потому что человек должен понимать специфику службы.
Такое мнение высказала военнослужащая, основатель благотворительного фонда "Свои" Леся Литвинова, передает "Киев 24".
"Я не хочу оценивать каждого отдельного руководителя ТЦК, я их не знаю. Возможно, там есть абсолютно прекрасные, абсолютно героические парни. Я действительно не знаю. То, что у нас провалена мобилизация на всех уровнях, в том числе и на государственном, на уровне коммуникации с обществом, на уровне того же общества с нежеланием менять что-то в своей жизни, потому что за них обязательно кто-то будет воевать, только не они", – говорит военнослужащая.
По ее мнению, руководитель ТЦК должен уметь специфическим коллективом и понимать специфику этой службы. В частности, речь идет о документообороте и законодательстве, конкретно касающемся мобилизации.
Литвинова считает, что низовой уровень работников ТЦК можно быстро подтянуть и легко обучить. Однако руководящие должности заменить сложно.
"Иногда бывает лучше оставить человека умеющего и понимающего, приставить к нему 2-3 заместителей, которые будут этого человека сдерживать в коррупционном плане и заменить постепенно, но это какая-то идеальная история. Я не верю в то, что у нас такое будет", – размышляет военнослужащая.
Напомним, вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук предлагает усилить набор женщин для работы в ТЦК и СП.
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