Стоит ли ожидать скорой деоккупации Крыма: эксперт объяснил новую стратегию ВСУ по полуострову

Взрывы в Крыму / © Крымский ветер

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Украинскому обществу не стоит питать иллюзий и иметь завышенные ожидания по поводу стремительного или быстрого возвращения Крымского полуострова под контроль Киева, ведь продолжается фаза системного военного истощения российских оккупантов.

Об этом в эфире телеканала «Киев24» заявил известный эксперт по авиации Константин Криволап.

Новая стратегия: выбить логистику и держать в напряжении

По словам аналитика, первоочередной и главной задачей сил обороны Украины на этом этапе является создание максимально проблемных условий для пребывания российского контингента в Крыму и на Юге в целом. ВСУ планомерно разрушают способность окупантов обеспечивать свои войска всем необходимым.

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«Главная задача — сделать пребывание врага в Крыму и на Юге максимально проблемным, держать его в напряжении и постепенно разрушать возможность обеспечивать войска», — подчеркнул Константин Криволап.

Чего ждать дальше?

Эксперт подчеркнул, что в ближайшее время украинцам следует настроиться на сценарий долговременной дистанционной войны на полуострове. Вместо крупных и рискованных наземных операций Украина будет продолжать методически комбинировать удары беспилотниками и дальнобойными ракетами.

Такая тактика «тысячи порезов» ставит своей целью настолько усложнить логистику и оборонные способности Российской Федерации, чтобы в итоге оккупационные войска оказались в тупике и были вынуждены самостоятельно покинуть украинский полуостров.

Напомним, Украина усилила удары по оккупированному россиянами Крыму. Из-за господствующих настроений оккупационная власть вводит ограничения, а российские военные начинают эвакуацию своих семей.

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