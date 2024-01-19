Стоит ли украинцам праздновать и развлекаться, если в стране война: мнение военного

Можно понять обе стороны: и тех, кто против ярких проявлений радости, и тех, кто стремится жить полноценно даже во время войны.

Большинство граждан Украины считают, что в условиях военного времени следует ограничивать свои расходы на развлечения и покупки. Однако все чаще в Сети появляются видео с шумных вечеринок.

Военный Дмитрий Алексеенко в интервью "РБК-Украина" высказался по поводу развлечений во время войны в Украине.

"Празднование и развлечения во время войны – сложный вопрос. Поэтому это индивидуальная ответственность каждого человека. С одной стороны, нужно снимать напряжение, с другой – помнить о тех, кто сейчас на передовой. Конечно, возникает ощущение несправедливости, когда это все освещается в социальных сетях, пока ты сидишь в холодных ямах, прячась от вражеских снарядов, и думаешь - будешь ли жить вообще. Если празднование происходит с уважением к ситуации в стране, то это нормально. Но меня очень бесит, что военных делают "второсортными" и могут разрешить не обслуживать или вообще не впустить в заведение!" – сказал он.

Можно ли радоваться жизни во время войны – читайте в нашем материале.

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