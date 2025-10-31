Стоит ли украинцам праздновать Хэллоуин: священник ответил

Гелловин / © Pexels

В Украине с каждым годом растет популярность Хэллоуин — древнего праздника, который зародился как кельтский фестиваль Самайн и впоследствии трансформировался в традицию переодеваний и мистических атрибутов. Однако в условиях полномасштабной войны, продолжающейся в стране, все острее возникает вопрос: уместно ли украинцам отмечать этот праздник?

На этот вопрос решительно ответил известный священник отец Алексей Филюк для Тернополь1.

Отец Алексей Филюк категорически осудил распространение этой традиции, особенно во время боевых действий:

«Никаких празднований, никакого Хэллоуин. Что еще придумать? Кабачков, дынь понаставляют — праздник у них. Какой праздник? В стране война, святая им нужна. То сатанинское, то не Бога, то вот сатаны», — заявил священник.

Священник подчеркнул, что участие в таком празднике является духовным выбором, противоречащим христианским устоям. Он сослался на слова Апостола Павла о духовном выборе:

«Мы либо участники стола Господнего ужина, говорит апостол Павел, либо участники стола демонского. Демоны — они не спят. Они трудолюбивые».

Кроме того, отец Алексей считает опасной традицию переодеваний в мистические и мрачные образы. По его словам, когда человек «переодевается в черта, в какую-то смерть», он навлекает на себя «всякое нечистое и нехорошее». Эта опасность особенно острая, когда в стране «тех смертей на каждом шагу» из-за войны.

Напомним, вырезанная тыква на Хэллоуин может быть не такой безопасной, как кажется. Японские ученые из Университета Кобе выяснили, что тыквы, кабачки, огурцы и другие представители тыквенных семей способны поглощать токсичные вещества из почвы и накапливать их в плодах. Если такие овощи попадают на стол, они могут представлять угрозу для здоровья.

Также популярный аксессуар на Хэллоуин может привести к слепоте. Ведь обычно, дополняя определенные образы, люди используют дешевые одноразовые линзы.