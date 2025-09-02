Стоит ли выбирать Dreame X50 Master? Разбираем плюсы и минусы

Реклама

Робот-пылесос с встроенной конструкцией Dreame X50 Master : стоит ли покупать новинку? Какие плюсы и минусы имеет модель, и соответствует ли цена функциональному наполнению модели? Вместе с командой ТСН разберемся в деталях.

Dreame X50 Master – робот-пылесос нового поколения?

Большинство из нас привыкли к мысли, что, какой бы продвинутой и современной ни была техника, полная автономизация бытовых процессов — это пока что будущее. Однако за последние несколько лет технологии сделали огромный шаг вперед: возможности искусственного интеллекта теперь не только доступны обычному пользователю, но и активно используются в современной технике. Удачное сочетание заранее продуманной конструкции с инновациями дает действительно впечатляющий результат.

Общий обзор робота-пылесоса

Dreame X50 Master — не обычный робот-пылесос. Он является представителем флагманской линейки Dreame X и имеет действительно интересные характеристики.

Производительность

Во-первых, эта модель — один из самых мощных роботов-пылесосов на рынке в целом. Мощность всасывания — невероятные 20 000 Па (для сравнения, предыдущая флагманская модель Dreame X40 имела мощность 12 000 Па и очень неплохо справлялась с такими сложными загрязнениями, как кошачья шерсть или волосы). А что тогда ожидать от Dreame X50 Master?

С такой мощностью пылесос прекрасно подходит для тех, у кого дома живут пушистые друзья. Многим известна проблема, когда шерсть прилипает к различным поверхностям, включая пушистые ковры, забивается в узкие участки, и убрать её оттуда обычными методами — довольно сложно. Если раньше роботы не могли справиться с такой задачей и путались в длинных ворсинках, то такие модели, как Dreame X50 Master, просто прекрасно убирают и шерсть, и волосы. Для этого он использует как высокую мощность, так и специальную систему двойных щеток с системой против наматывания волос.

Пылесос имеет и хорошую автономность — до 220 минут на одном заряде. Фактически, больше трёх часов устройство может убирать вашу оселю, периодически возвращаясь на базу для промывания щеток. А если даже этого времени не хватило, и робот разрядился во время выполнения задачи уборки — просто поедет на док-станцию, восстановит уровень заряда и продолжит уборку с места, где остановился.

Навигация

Во-вторых, высокая мощность была бы мало полезна, если бы пылесос путался в своих колесах и сталкивался с углами. Поэтому к высокой производительности добавляется современная система навигации — LiDAR. Вообще, если углубиться, то Dreame X50 Master на самом деле имеет две навигационные системы:

Основную — лазерную. Дополнительную (вспомогательную) — она состоит из нескольких элементов: структурированного света, двойных лазеров, инфракрасных датчиков, механического бампера и даже AI-камеры.

Если не углубляться в сложные термины: такая система позволяет устройству «видеть» пространство вокруг себя на угол обзора 360°. При этом пылесос может определять до 200 типов препятствий и объезжать мелкие предметы с минимальным радиусом, чтобы не оставлять «слепых зон». Хотя оставлять на полу кабели или тапочки всё же не рекомендуется, потому что участки под ними и вокруг них останутся необработанными, и эти зоны будут отмечены на карте в приложении.

Как пылесос двигается

Из предыдущего вопроса о навигации и объезде препятствий с минимальным радиусом вытекает следующее: система движения пылесоса и щеток.

В этом плане Dreame X50 Master использует стандартную конструкцию: два основных колеса и одно маленькое — направляющее. Сзади прикреплены две вращающиеся швабры, которые во время уборки не просто вращаются с достаточно высокой скоростью, но могут ещё и выдвигаться в сторону, чтобы убрать, например, под низким фасадом дивана.

Выдвигается и боковая трёхлучевая щётка — с той же целью.

Но самое интересное тут немного другое: так называемая система ProLeap. В целом, роботы-пылесосы имеют общую проблему — неспособность переезжать пороги или другие подобные препятствия высотой больше 2 см. То есть, из одной комнаты в другую устройство иногда нужно переносить вручную. Так вот, Dreame X50 Master может заехать на порог высотой до 6 см. Это действительно уникальное решение, которое значительно облегчает передвижение устройства по квартире.

Станция самообслуживания

Наверное, один из самых интересных элементов Dreame X50 Master — даже не сам пылесос (хотя и он имеет целый ряд обновлений), а базовая станция. Во-первых, это не просто зарядная док-станция, как у многих даже современных моделей, а полноценная база самообслуживания, которая спроектирована именно для того, чтобы её можно было полноценно интегрировать в интерьер. Фактически, станция имеет встроенную конструкцию.

Во-вторых, даже в обслуживании самого пылесоса тут есть также несколько интересных обновлений.

AceClean DryBoard

Сложное название, которое обозначает систему самообслуживания в общем:

Щетки моются во время цикла влажной уборки каждые 5-10 м². (частоту можно задать через приложение). Во время стирки используется не только тёплая вода, но и моющее средство, которое сразу смывает все бактерии. После полного завершения цикла уборки щетки сначала полностью промываются, а затем сушатся горячим воздухом (55°C). И — самое интересное — станция использует ультрафиолетовое излучение для дезинфекции насадок. На данный момент это одна из самых эффективных технологий очистки, которая довольно активно используется в бытовой технике. При этом технология — абсолютно безопасна для здоровья, УФ-излучение ещё и чрезвычайно эффективно.

Важно учитывать, что станция разработана именно под встроенную конструкцию, то есть отдельное установление — не про Dreame X50 Master. В комплекте тут сразу есть набор крепёжных элементов, с помощью которых станцию нужно подключать к системе водоснабжения. Хотя база Dreame X50 Master — не единственная в линейке, которая имеет такую функцию, обычно комплект аксессуаров для подключения нужно покупать отдельно, а тут всё есть сразу в упаковке. Высота станции — 24.9 см.

А какие плюсы и минусы у Dreame X50 Master?

Несмотря на свою инновационность, Dreame X50 Master имеет несколько моментов, которые стоит учитывать. Например, станция самообслуживания требует определённого пространства и периодического ухода: время от времени придётся мыть платформу, на которой моются швабры, и заменять мешки для пыли. Учитывая, что станция подключается непосредственно к водопроводу, нужно позаботиться о близости коммуникаций, чтобы установка была удобной. Однако все эти нюансы скорее технические, чем существенные, и вряд ли испортят впечатление от использования.

Зато преимущества модели заметны уже с первых минут работы: мощность, с которой устройство легко справляется даже с самыми сложными загрязнениями, интеллектуальная навигация с точным обходом препятствий, способность преодолевать высокие пороги и станция, которая фактически берёт обслуживание на себя. В результате Dreame X50 Master выглядит не просто как очередной робот-пылесос, а как пример того, каким может быть быт ближайшего будущего. И если вы хотите настоящий флагман для дома, который реально экономит время и силы, эта модель без сомнения заслуживает внимания.

Какова стоимость Dreame X50 Master и стоит ли покупать робот-пылесос?

Сейчас на робот-пылесос Dreame X50 Master с полным комплектом всех расходных материалов и аксессуаров можно приобрести по акционной цене — 64 999 грн, при этом на модель действует гарантия 24 месяца. Купить его можно на официальном сайте dreame.ua.

Вывод

Dreame X50 Master показывает, что бытовые технологии действительно выходят на новый уровень — от обычной уборки до почти полной автономии. Высокая мощность, продуманная навигация, способность преодолевать пороги и «умная» станция обслуживания делают этот пылесос одной из самых интересных моделей в своём классе. Да, стоит он немало, но набор возможностей объясняет цену. Для тех, кто ищет флагманское устройство и хочет забыть о большинстве рутинных моментов уборки, Dreame X50 Master выглядит как действительно стоящая инвестиция.