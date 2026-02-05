Стоит ли ждать скорого потепления в феврале: метеоролог ответила

Бабок. / © Associated Press

Несмотря на сильное похолодание, не стоит говорить, что зима этого года в Украине аномально снежная и морозная. В целом для февраля в Украине характерна достаточно переменчивая и ветреная погода.

Об этом сообщила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух в интервью «УП» .

По ее словам, большинство расчетов указывают, что в течение первой половины февраля области на западе, севере, востоке и центре все еще будут находиться под влиянием Антарктики.

«Температура воздуха в этих регионах, вероятно, будет ниже нормы. В то же время на юге, особенно на юго-востоке, она наоборот может быть на 1-2°C выше. Дальше влияние Арктики будет ослабевать, а температура будет постепенно повышаться. В частности, этому будет способствовать и большая продолжительность дня», – рассказала метеоролог.

К концу этого месяца в южных и юго-западных областях температура воздуха может быть выше нормы, а на остальной территории — в ее пределах.

«Что же касается прихода весны и погоды в этом сезоне — сейчас это спрогнозировать очень сложно. Даже на февраль прогнозы меняют каждый день», — подчеркнула Балабух.

Напомним, в целом, по данным Укргидрометцентра , в феврале температура воздуха в большинстве областей будет соответствовать норме. Средняя лунная температура составит от 4° мороза до 2° тепла. Количество осадков за последний месяц зимы также будет в пределах нормы.