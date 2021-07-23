Стоит невыносимый запах: под Днепром из грузовика на дорогу высыпались дохлые куры

Стоит невыносимый запах: под Днепром из грузовика на дорогу высыпались дохлые куры

Инцидент вероятно произошел 19 июля.

В Подгородном Днепропетровской области на трассе водители обнаружили несколько тушек мертвых кур, которые разлагаются на солнце.

Информацию об этом местные жители опубликовали в социальных сетях.

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Предварительно, тушки кур транспортировали на утилизацию. Однако часть птицы выпала на дорогу. Их же потом растащили по проезжей части другие автомобилисты. Под палящим солнцем куры начали разлагаться, из-за чего стоит невыносимая вонь.

"В Подгородном на трассе гниют дохлые куры. По словам местных жителей, кур везли на утилизацию. Однако по дороге что-то пошло не так и часть мертвой птицы на ходу выпала из кузова. Из-за жары неприятное зрелище сопровождается еще и жутким запахом", — написали пользователи .

Одна из жительниц области, которая ежедневно ездит по дороге, рассказала ТСН.ua, что инцидент, скорее всего, произошел во второй половине дня 19 июля.

"Я ехала домой по той дороге. На ней были какие-то куски с перьями, стоял страшный запах. Во вторник уже все было заезжано машина и такой вони, как в последующие дни, уже не было", — рассказала нам местная жительница Мария.

Напомним, что в селе Татаров Ивано-Франковской области в летнем лагере произошло массовое отравление детей.

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