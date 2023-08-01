"Стоит разработать специальную серию водки": реакция ОП на ядерные угрозы Медведева

В Офисе Президента прокомментировали пьяные фантазии Дмитрия Медведева. Там считают, что для него следует создать уникальный алкогольный напиток.

Об этом в своем телеграм-канале написала советница по коммуникациям Руководителя ОПУ Дарья Заривная.

"Для Медведева стоило бы разработать специальную серию водки в виде ракеты-носителя ядерной бомбы. Чтобы он, когда выпивал, мог бросать эту бутылку в стенку и чувствовать "величие", – отметила Заривная.

Как отреагировали в США

Приспешник кремлевского диктатора получил очередной отпор от наших партнеров. США будут рассматривать использование РФ ядерного оружия на территории Украины как нападение на блок НАТО. Такое заявление сделал сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм в своем твиттере.

"Время протрезветь, осознать, что ваше варварское вторжение в Украину не работает, выйти и спасти многих молодых россиян от бессмысленной смерти", – подчеркнул Грэм.

Напомним, путинский приспешник Дмитрий Медведев в очередной раз пригрозил миру применением ядерного оружия. Мол, Россия будет вынуждена это сделать в случае успеха контрнаступления ВСУ. Кроме того, он цинично призвал мир молиться на российских солдат, которые якобы "не дают вспыхнуть мировому ядерному пожару".

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