Столб пыли и грязи: Запорожской областью пронесся огромный смерч (видео)

В диаметре он достигал нескольких метров.

В Мелитопольском районе Запорожской области местные жители заметили смерч. Он пронесся по полю рядом с поселком Анна-Опанлинка.

Видео со стихией пользователи загрузили в социальные сети, пишет "РИА Мелитополь".

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На ролике видно, как огромный пылевой вихрь несется по пустому полю. Столб достигал несколько метров в диаметре. Несмотря на свой масштаб, смерч не добрался до жилых домов и не причинил вреда домашнему хозяйству и местным жителям.

Отметим, что и ранее в Запорожской области, в поселке Приморское, очевидцы фиксировали возникновение воздушного вихря. Он, как и в данном случае, возник в поле и достиг огромных размеров.

Смерч в начале июня видели и в Днепре. Заметили природное явление в районе улицы Космической. Диаметр смерча небольшой, однако выглядит он весьма впечатляюще.

Добавим, что по данным синоптиков, в понедельник, 13 сентября, в Запорожской области прогнозируется сухая, солнечная погода. Переменная облачность с небольшим дождем возможна 14 сентября.

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