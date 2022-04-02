Столбняк: что это и почему в военное время обязательно нужна прививка от этой болезни

Столбняк – болезнь, идеальными условиями для заражения которой являются перебои с водой, ранения, плохая гигиена. Во время войны именно с такими проблемами сталкивается большое количество украинцев. ТСН.ua рассказывает, что такое столбняк, какие его симптомы и почему взрослым нужно вакцинироваться.
Риск заболеть столбняком в разы увеличивается во время войны. В Минздраве Украины рассказали, почему эта болезнь так опасна и почему взрослым стоит получить прививку от нее именно сейчас.
Что такое столбняк – основные симптомы
Столбняк – болезнь, которую вызывают бактерии Clostridium tetani, живущие в почве и кишечнике животных (и попадающие в почву вместе с их фекалиями). Поэтому, когда человек ранился или получил какую-либо другую травму, а затем в него попало даже небольшое количество земли — возникает достаточно высокий риск заразиться столбняком.
Столбняк как болезнь часто недооценивают, но его симптомы достаточно серьезны:
- мышечные спазмы (чаще всего в желудке);
- сжатие челюстей;
- проблемы с глотением;
- болезненное напряжение, возникающее во всем теле;
- головная боль;
- "вытаращение" глаз;
- чрезмерное потоотделение, лихорадка;
- учащенное сердцебиение, высокое АД;
- самопроизвольное и неконтролируемое сокращение мускулатуры голосовых связок;
- затрудненное дыхание;
- ломкость костей.
Еще более тяжелые осложнения, к которым приводит столбняк:
- легочная инфекция, пневмония;
- эмболия легочной артерии (когда закупоривается одна или несколько мелких ветвей легочной артерии сгустком крови, попадающим через кровообращение из других частей тела).
Столбняк может привести к смерти. Симптомы появляются не сразу – только на 3-21 день после заражения.
Как вакцинироваться от столбняка в условиях войны
У многих украинцев пока нет доступа к проточной воде. Также не хватает даже элементарных средств гигиены. Ранения получить достаточно легко, а вот обработать рану возможно не всегда. Поэтому вакцинация – это единственный путь к защите своего здоровья.
Дети в рамках Национального календаря получают прививки от столбняка несколько раз: в 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 и 16 лет. Однако следует обратить внимание, что иммунинет к этой болезни не сохраняется на всю жизнь ! Поэтому взрослые должны проводить ревакцинации каждые 10 лет (т.е. в 26, 36, 46 лет и т.д.). Если с момента последней прививки уже прошло 10 лет и больше – нужно защитить себя.
Если у вас есть возможность:
- обратитесь в ближайшую поликлинику в месте своего жительства;
- пойдите к медицинскому работнику в безопасном регионе, куда вы временно переселились.
В государственных медицинских учреждениях прививки от столбняка и дифтерии делают бесплатно.