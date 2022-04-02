Что такое столбняк и почему он опасен во время войны? / Pexels

Столбняк: что это и почему в военное время обязательно нужна прививка от этой болезни

Столбняк: что это и почему в военное время обязательно нужна прививка от этой болезни

Столбняк – болезнь, идеальными условиями для заражения которой являются перебои с водой, ранения, плохая гигиена. Во время войны именно с такими проблемами сталкивается большое количество украинцев. ТСН.ua рассказывает, что такое столбняк, какие его симптомы и почему взрослым нужно вакцинироваться.

Риск заболеть столбняком в разы увеличивается во время войны. В Минздраве Украины рассказали, почему эта болезнь так опасна и почему взрослым стоит получить прививку от нее именно сейчас.

Что такое столбняк – основные симптомы

Столбняк – болезнь, которую вызывают бактерии Clostridium tetani, живущие в почве и кишечнике животных (и попадающие в почву вместе с их фекалиями). Поэтому, когда человек ранился или получил какую-либо другую травму, а затем в него попало даже небольшое количество земли — возникает достаточно высокий риск заразиться столбняком.

Столбняк как болезнь часто недооценивают, но его симптомы достаточно серьезны:

мышечные спазмы (чаще всего в желудке);

сжатие челюстей;

проблемы с глотением;

болезненное напряжение, возникающее во всем теле;

головная боль;

"вытаращение" глаз;

чрезмерное потоотделение, лихорадка;

учащенное сердцебиение, высокое АД;

самопроизвольное и неконтролируемое сокращение мускулатуры голосовых связок;

затрудненное дыхание;

ломкость костей.

Еще более тяжелые осложнения, к которым приводит столбняк:

легочная инфекция, пневмония;

эмболия легочной артерии (когда закупоривается одна или несколько мелких ветвей легочной артерии сгустком крови, попадающим через кровообращение из других частей тела).

Столбняк может привести к смерти. Симптомы появляются не сразу – только на 3-21 день после заражения.

Как вакцинироваться от столбняка в условиях войны

У многих украинцев пока нет доступа к проточной воде. Также не хватает даже элементарных средств гигиены. Ранения получить достаточно легко, а вот обработать рану возможно не всегда. Поэтому вакцинация – это единственный путь к защите своего здоровья.

Дети в рамках Национального календаря получают прививки от столбняка несколько раз: в 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 и 16 лет. Однако следует обратить внимание, что иммунинет к этой болезни не сохраняется на всю жизнь ! Поэтому взрослые должны проводить ревакцинации каждые 10 лет (т.е. в 26, 36, 46 лет и т.д.). Если с момента последней прививки уже прошло 10 лет и больше – нужно защитить себя.

Если у вас есть возможность:

обратитесь в ближайшую поликлинику в месте своего жительства;

пойдите к медицинскому работнику в безопасном регионе, куда вы временно переселились.

В государственных медицинских учреждениях прививки от столбняка и дифтерии делают бесплатно.