Столбы дыма протяженностью в километр: в Одесской области горел национальный парк

Огонь охватил более гектара кустарников.
В Одесской области неизвестные подожгли тростниковые заводи на территории Нижне-Днестровского национального парка.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 19 января.
Огонь, порывистый ветер гнал вдоль села Шабо, заметили местные жители. Именно они вызвали пожарных. Когда пожарные подразделения прибыли на место, уже пылало более гектара кустарников. Огонь спасатели направили так, чтобы он не добрался до людских подворий и быстро потушили.
К слову, несколько дней назад неизвестные также совершили поджог в Нацпарке, но с другого берега Днестровского лимана. Тогда выгорело более 5 гектаров камыша и кустарников, а экологи оценили ущерб почти в полмиллиона гривен.
Как сообщалось ранее, в Запорожской области произошел пожар на острове Хортица. Выгорело 10 га территории соснового леса вблизи станции Сечь и балки Генералка на Хортице.
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