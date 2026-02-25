Как наполнить практическим содержанием Соглашение о столетнем партнерстве Украины и Британии. / © ТСН.ua

Первый год реализации украинско-британского Соглашения о столетнем партнерстве показал значительный потенциал сотрудничества, но также потребовал более системного подхода. В условиях войны и глобальной турбулентности партнерство должно выходить за рамки политических заявлений и трансформироваться в систему конкретных, экономических и институциональных решений. Важно также понять, как партнерство воспринимается украинской и британской общественностью, очевидна ли его взаимовыгодная природа и результаты первого года, и какие примеры наиболее убедительно демонстрируют его ценность для разных аудиторий.

Поэтому в рамках постоянной рубрики «Новая Европа интересуется» Центр «Новая Европа» и Ukraine Forum (Chatham House, Великобритания) обратились к ведущим британским и украинским экспертам с ключевым вопросом: какие конкретные шаги должны предпринять Украина и Великобритания в ближайшее время, чтобы наполнить столетнее партнерство реальным стратегическим?

Сергей Солодкий, директор Центра «Новая Европа»

Великобритания — один из самых надежных и стратегически последовательных партнеров Украины. Между Киевом и Лондоном поддерживается постоянный политический и диалог безопасности на высоком уровне. Соединенное Королевство входит в число лидеров по объемам военной помощи в Украине. Лондон стабильно выступает за членство Украины в НАТО, играет важную роль в сохранении трансатлантической коммуникации, в том числе по линии Киев-Вашингтон.

Соглашение о 100-летнем партнерстве стало уникальным дипломатическим сигналом, закрепляющим долгосрочный характер британских намерений. В условиях агрессии России, всегда делавшей ставку на краткосрочность западной поддержки, такой стратегический горизонт имеет принципиальное значение для безопасности. Расчеты врага будут подрывать те проекты и инициативы, которые будут отвечать трем критериям: масштабность, амбициозность и долгосрочный характер. Яркий пример такого партнерства — производство дронов-перехватчиков Octopus на британской территории. Важно также обязательство Лондона оказывать Украине военную помощь следующие пять лет — ежегодно не менее £3 млрд (это формирует предсказуемость и стратегическую стабильность).

Столетнее партнерство Украины и Британии правильно определяет все возможные векторы взаимодействия, доказывающие долгосрочный характер партнерства. Все, что нужно дальше, это наращивать и расширять. Великобритания среди стран-основательниц «коалиции желающих», имеющей потенциал стать инструментом формирования части послевоенных гарантий безопасности для Украины. Чтобы усилить доверие к этому формату, Лондон и союзники могут продемонстрировать большую решимость уже в ближайшее время в тех вопросах, где потребности Украины являются критическими — дальнобойное вооружение, системное усиление ПВО, масштабирование совместного производства вооружения, активная дипломатическая работа с теми странами, которые имеют соответствующие ресурсы.

Долгосрочность партнерства опирается не только на правительственные решения, но и на общественную поддержку. Британия давно заслужила широкое уважение украинцев. Последний опрос «Новой Европы», в частности, показал, что британский премьер стал лидером общественного доверия среди украинцев. Британское общество также стабильно выступает за всеобъемлющую поддержку Украины. Этот общественный кредит доверия и поддержки — главное доказательство того, что партнерство между нашими странами рассчитано на длительное стратегическое взаимодействие. Политики могут изменяться, но общественный консенсус обеспечивает продолжительность курса.

Если же вообще говорить о межчеловеческом измерении, то одним из наиболее убедительных доказательств необратимости и стратегического масштаба партнерства могли бы стать шаги по минимизации барьеров для путешествий украинцев в Великобританию.

Арина Луцевич, заместитель директора программы «Россия и Евразия», руководитель Украинского форума в Chatham House

Пока идет российское вторжение в Украину, главным стратегическим направлением украинско-британского сотрудничества должна оставаться оборона и безопасность. Поражение России в Украине (ситуация, при которой Путин не достигает ни одной из своих политических и военных целей) является лучшим способом обеспечить безопасность самой Великобритании. Великобритания всегда была среди лидеров в предоставлении оборонных способностей Украине.

В 2026 году Украина потребует значительных поставок ракет большой дальности для поражения военных целей на территории России, а также мощных систем противовоздушной обороны. Среди конкретных возможностей, которые может предоставить Великобритания — ракеты Storm Shadow, системы ПВО средней дальности (до 25 км), средства радиоэлектронной разведки и борьбы, инженерная поддержка и защита для бронированной техники.

Украина и Великобритания должны начать больше совместных предприятий в сфере производства новейших военных технологий. Развивая государственную программу производства беспилотников-перехватчиков в Великобритании (проект Octopus), следует содействовать созданию новых британско-украинских частных компаний, которые будут масштабировать украинскую оборонную интеллектуальную собственность, укрепляя долгосрочную обороноспособность и сдерживание Великобритании и обеспечивая стабильность. Важно привлекать украинских экспертов по военным технологиям к обмену знаниями по Dstl (Лабораторией оборонной науки и технологий Министерства обороны Великобритании).

Черное море является ключевым коридором международной торговли и имеет первостепенное стратегическое значение. Необходимо поддержать возможности ВМС Украины для обеспечения свободы судоходства и продовольственной безопасности. Украина уничтожила 30% российского флота и оттеснила остальные в Новороссийск. Великобритания должна и дальше усиливать поддержку украинских возможностей по разминированию и береговой обороне.

В заключение следует реализовать передачу £2,5 млрд, полученных от продажи футбольного клуба «Челси» (Романа Абрамовича), для компенсации жертвам войны в Украине. Эти средства могут быть направлены на жилые объекты для внутренне перемещенных лиц, а также на поддержку психического здоровья ветеранов и их семей.

Анна Гопко, председатель правления Сети защиты национальных интересов ANTS, председатель комитета ВРУ по иностранным делам в 2014-2019 годах

Наполнение Декларации о столетнем партнерстве реальным стратегическим содержанием должно основываться на осознании новой реальности. Партнерство Украина-Великобритания имеет шанс стать:

ядром новой архитектуры безопасности в Европе;

драйвером оборонных инноваций;

модель экономической и технологической интеграции.

Но его успех зависит от трех факторов:

решимости брать лидерство и подкреплять конкретными оборонными и технологическими проектами уже сейчас; четкой коммуникации взаимовыгодности готовности к длительному геополитическому противостоянию.

Конкретные шаги в ближайший период.

Первое — это деимпериализация РФ:

сбить давление США и РФ на Украину относительно плохого «мирного соглашения», ведущего в среднесрочной перспективе к проигрышу всех, росту рисков для государственности Украины и ускорению континентальной войны в Европе;

выработать с Европой план деимпериализации РФ — добивание экономики агрессора как минимум, конфискация активов с созданием фонда для максимизации доходов с инвестициями в оборонку, адские санкции;

признать агрессию геноцидом, как это сделали уже 8 парламентов.

Второе — подготовка к войне в Европе, противодействие «оси зла».

Безопасность и оборона — главный приоритет:

при увеличении военной помощи запустить программы контроля за эффективностью использования, чтобы поддержка оборонных возможностей Украины стала существенным усилением развития оборонной инфраструктуры, совместного производства вооружений и морской безопасности;

ввиду несостоятельности НАТО и отсутствия тестирования статьи 5 на европейском театре — выстраивать и укреплять Североатлантический союз, готовить альтернативу.

Конкретные шаги сейчас. Украина должна увеличить совместные оборонные производства (БПЛА, ПВО, ракеты) с реальными контрактами; реформировать оборонные закупки под стандарты прозрачности; обеспечить инфраструктуру для длительного присутствия английских инструкторов.

Рекомендации для Великобритании: локализация производства оружия в Украине; системные программы подготовки офицеров и штабов; взаимосовместимость программы Это не об интеграции украинской армии в британские военные доктрины и стандарты НАТО, это о соответствии протоколов современным войнам (modern warfare).

Принципиальная позиция Британии в продолжении реформ в Украине — особенно критические — fundamentals (верховенство права, судебная реформа, антикоррупционная инфраструктура, защита прав предпринимателей и инвесторов).

В экономической, финансовой сферах важно создание кредитных линий через UK Export Finance, страхование инвестиций, совместные инфраструктурные проекты.

Важным был бы визит Короля в Украину с посещением одного из замков (например, в Луцке или Золочевском) для усиления тяготы более 1000-летней истории. Недостаточный акцент на взаимовыгодах: месседжи по партнерству часто фокусируются на помощи Украине, а не на двусторонних преимуществах. Следует объяснять, что Украина стала донором знаний, а не реципиентом помощи. Термин «историческое партнерство» часто воспринимается как гипербола, а не как гибкая рамка с ежегодным пересмотром, которым Соглашение по факту является: например, в январе спустя год после подписания Соглашения Британия и Украина подписали дорожную карту оборонного партнерства. Недостает в коммуникации конкретики об успехах в рамках реализации Соглашения. Следует больше говорить об истории успеха.

Лидеры двух государств встречаются только в столицах, а важные визиты в маленькие общины, в сообщества как в Британии, так и в Украину. Украинская общественность видит партнерство исключительно положительно. Большинство британцев также поддерживают партнерство с Украиной. 70% британцев желают победы Украины. Какими бы ни были политические симпатии граждан, но в Британии четкое большинство каждой группы избирателей поддерживает Украину — от 64% голосовавших за Reform UK до 83% среди избирателей Консервативной партии. 79% британцев считают, что защита Украины важна для их страны.

Люк Купер, научный сотрудник Лондонской школы экономики, директор программы PeaceRep в Украине

Разговоры о столетнем партнерстве легко могут вызвать скепсис. В то же время существуют шаги, которые Соединенное Королевство и Украина могут сделать вместе, в координации с союзниками, чтобы предоставить этому обязательству реальное содержание, а также помочь удовлетворить неотложные потребности Украины в инвестициях и финансировании. Критически важным приоритетом здесь должно стать создание финансовых инструментов, которые поддержат цель вывода Украины на путь фискальной самодостаточности и ее поэтапной интеграции в единый европейский рынок. Соединенное Королевство могло бы сотрудничать с единомышленниками через Украинскую платформу доноров с целью создания инструментов, мобилизующих экономическую мощь государств с «твердыми» конвертируемыми валютами для формирования поддержки для украинской финансовой системы.

Необходимость таких усилий фактически была признана в конце 2025 года. В разгар дискуссии по использованию замороженных российских активов для покрытия финансовых потребностей Украины Европейская комиссия справедливо отметила, что у Украины нет возможности поглощать дальнейший долг даже в форме льготных кредитов. Поскольку такие займы в большинстве своем номинированы в евро, условия их погашения остаются благоприятными лишь до тех пор, пока украинская гривна сохраняет свою стоимость на международных рынках.

В случае ее девальвации Украина могла бы столкнуться с кризисом суверенного долга. К счастью, у союзников Украины есть собственный опыт преодоления финансовых кризисов, который можно использовать для разработки инструментов, минимизирующих эти отложенные риски. Речь идет, в частности, о таких моделях, как валютные своп-линии Федеральной резервной системы США и Европейский стабилизационный механизм (ESM) Европейского Союза, которые создают прецедент для формирования необходимого Украине финансового предохранителя. Хотя готового «шаблона» для Украины не существует, Соединенное Королевство могло бы возглавить дискуссию в рамках донорской группы по инновационному многостороннему решению.

Алексей Мельник, содиректор программы внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова

Столетнее соглашение является политически обязывающим международным договором и политическим манифестом. Учитывая момент заключения соглашения, а именно в разгар полномасштабной российско-украинской войны, каждая из его характеристик имеет исключительную ценность для Украины. Практический аспект безусловно легче поддается качественной и количественной оценке разноплановой взаимной выгоды от сотрудничества. В то же время, в условиях сегодняшнего исторического момента не менее важен и символизм веры и уверенности Соединенного Королевства в долгосрочной перспективе не только существования Украинского государства, но и в видении Украины как надежного и близкого по интересам и ценностям партнера.

Относительно потенциальных возможностей для Украины, следует прежде всего отметить два ключевых аспекта.

Во-первых, это морская сфера, где Великобритания исторически является одним из мировых лидеров и, несмотря на определенные потери «глобального веса», сохраняет не только научно-технологическую экспертизу, но и традиции морского государства.

Во-вторых, это ее роль как моста между Европой и Соединенными Штатами. Благодаря духу соглашения Украина будет иметь надежного посредника и союзника в отношениях с США. Сложно сказать, сколь долговременными будут изменения внешней политики США после Дональда Трампа, но в исторической перспективе актуальность специального партнерства между Великобританией и США будет очевидно оставаться.

Наполнение летнего соглашения практическим содержанием, как всегда, зависит от взаимного желания сторон. Дальнейшие политические, исполнительные и технические договоренности или дополнения, по-видимому, могли бы реализоваться в рамках существующей нормативно-правовой базы, но ссылка на 100-летнее соглашение будет придавать им важный в международной политике символизм.

Крэйг Олифант, старший советник Центра внешней политики

Краткосрочным приоритетом является область жесткой безопасности, поэтому Соединенное Королевство должно сделать все возможное как в двустороннем формате, так и в рамках коллективных усилий, чтобы обеспечить Украину надлежащими системами ПВО. Кроме того, в плане практической и жизненно необходимой помощи в ближайшей перспективе следует предоставить больше мобильных генераторов, пунктов обогрева и гуманитарной помощи, чтобы помочь жителям городов и поселков пережить суровые зимние морозы.

Крайне важно, чтобы Украина победила в войне, развязанной Россией. В этом контексте Соединенное Королевство должно активно лоббировать, в частности, перед США, вопросы поставок ракет Tomahawk, чтобы Украина могла совершать прицельные удары по местам запуска ракет РФ. Оборонное сотрудничество должно перейти от чисто донорской модели к совместному производству с акцентом на интеграцию украинского боевого опыта и экспертизы в сфере дронов с британскими производственными возможностями, а также с четким обязательством Великобритании предоставлять не менее £3 млрд ежегодной военной помощи до 2030-2031 годов.

В более длинной перспективе, хотя это не полностью входит в компетенцию Великобритании, но является сферой, на которую она может оказывать существенное влияние через контакты с Берлином, Парижем и другими ключевыми европейскими столицами, Украине должна быть определена конкретная дата ускоренного вступления в ЕС. Это существенно укрепило бы ее переговорные позиции во время любых мирных переговоров.

Относительно планирования и реализации восстановления уже сейчас необходимо осуществить ключевые практические шаги, разработанные с применением подходов широкого участия, для создания «модели перестрахования» безопасности и экономической устойчивости Украины. Это лучше всего обеспечит то, что даже в условиях изменяющейся геополитической среды партнерство между Великобританией и Украиной будет оставаться центральным элементом европейской безопасности.

Кроме того, сотрудничество в правовой сфере и с гражданским обществом для укрепления судебной системы Украины и режимов публичных закупок будет оставаться крайне важным из-за обмена экспертизой, а в среднесрочной перспективе — с ориентацией на повышение прозрачности и антикоррупционных стандартов.

Остап Кривдык, военнослужащий ВСУ

В пределах моих компетенций я вижу необходимость в нескольких шагах.

Во-первых, по линии НАТО необходимо перезапустить стратегический диалог на уровне министерств обороны, четко и ясно объяснив взаимозависимость изменения политик и конкретной помощи в рамках НАТО.

Во-вторых, с украинской стороны необходимо обеспечить институциональную способность к сотрудничеству. Великобритания могла бы поддержать аудит и дальнейшее реформирование украинских возможностей. Нужна большая активность в образовании украинских военных. Но со справедливым механизмом отбора, а не просто «кто ближе к телу начальников». Также очень важно воспитание военного лидерства.

В рамках сотрудничества по военным технологиям необходимо решение вопроса защиты украинских изобретений и сбалансирования украинских условий для эффективного производства в Украине, а не просто вывод изобретений и производств за границу. На глобальном уровне следует прагматично рассмотреть возможность защиты Британии украинскими морскими оборонными возможностями. В целом также хорошим шагом является смягчение визовых требований для украинцев.

*Этот материал был подготовлен при финансовой поддержке правительства Великобритании в рамках проекта «Взаимная трансформационная сила: меняя Украину через сотрудничество с более широкой Европой», который имплементирует Центр «Новая Европа». Взгляды, высказанные в этом материале, принадлежат авторам и не обязательно совпадают с официальной позицией правительства Великобритании.