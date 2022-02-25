"Столица переживала нечто подобное в 1941-м": Кулеба отведал на ракетный обстрел Киева

Повреждена многоэтажка.

Украина переживала подобное в 1941 году: так министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировала на ракетные обстрелы Киева российскими военными.

Об этом он написал в своем Twitter.

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Министр подчеркнул: победит зло, нависшее над государством.

"Ужасные российские ракетные удары по Киеву. Последний раз наша столица переживала нечто подобное в 1941 году, когда на нее напала нацистская Германия. Украина победила это зло и победит это. Остановить Путина. Изолировать Россию. Разорвать все связи. Выгнать Россию отовсюду", – написал он.

Напомним, на рассвете 25 февраля в Дарницком районе столицы прогремели два мощных взрыва. Обломки ракеты, сбитой Украинским ПВО, попали в жилую многоэтажку, после чего начался пожар. В результате инцидента пострадали по меньшей мере три человека.