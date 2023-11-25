"Столица содрогается от взрывов": оккупанты совершают массированную атаку БпЛА на Киев

Власти Киева призывают находиться в безопасных местах.
Российские захватчики в ночь на 25 ноября устроили массированную атаку БпЛА на Киев.
Об этом информируют Воздушные силы.
Оккупанты атаковали столицу ударными БпЛА с юга, севера и востока.
"Группы "Шахедов" находятся на западе Сумщины, вблизи Полтавы, Миргорода, в районе Нежина и восточнее Прилук на Черниговщине, на юге Киевщины, в районе Обухова, над и вокруг Киева", — сообщили в воздушных силах.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что силы ПВО сбивают российские БПЛА и призвал находиться в безопасных местах.
"В Печерском районе столицы падение обломков сбитого БПЛА. Все службы следуют на место. Вызовы медиков в Соломенском районе. Бригады выехали. В Соломенском районе, в результате падения обломков БПЛА, произошло возгорание в помещении детсада. Также в этом районе возгорания на открытии. -спасательные службы на месте", — сообщил Кличко.
Кроме того, мэр столицы заявил, что в Соломенском районе Киева возгорание в нескольких местах – в жилом доме и нежилых помещениях.
"В настоящее время в Соломенском районе двое пострадавших. Оба медика оказали помощь на месте. Также вызов медиков в Подольский район и еще один — в Соломенский", — добавил Кличко.
Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге раздался взрыв во время воздушной тревоги.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Воздушных силах рассказали, изменится ли схема оповещения о тревогах во время взлетов российских МиГов.
Читайте также:
- В Запорожье раздался мощный взрыв
- В Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы
- Ночью в Хмельницкой области произошли взрывы: что известно